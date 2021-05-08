Младен БАРТУЛОВИЧ: «Остаюсь в Ингульце, мы продлили контракт»

Капитан и лидер «Ингульца» Младен Бартулович, чей контракт подходил к завершению летом, сообщил о том, что останется в клубе из Петрово.

«Мое будущее? Остаюсь в «Ингульце», мы продлили контракт», - сказал Бартулович.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету 34-летнего хорвата 19 поединков в УПЛ и 7 забитых голов.

Ранее президент «Ингульца» Александр Поворознюк сообщил, кто летом покинет клуб.