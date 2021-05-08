Чемпионство под вопросом. Генк обыграл Брюгге, Соболь вышел на замену

В матче второго тура чемпионской группы чемпионата Бельгии «Генк» выиграл у «Брюгге» (3:0).
Голы забивали Пол Онуачу, Дзюня Ито и Кристиан Торстведт. У команды гостей украинец Эдуард Соболь вышел на замену на 72-й минуте и получил желтую карточку на 84-й.
«Брюгге» лидирует (39 очков), опережая на 5 баллов именно «Генк» (34).
Чемпионат Бельгии
Чемпионская группа. 2-й тур
«Генк» – «Брюгге» – 3:0
Голы: Онуачу, 57, Ито, 74, Торстведт, 75.
Турнирная таблица
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.