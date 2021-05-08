Поддержать Свитолину. Стартовало голосование за награду Heart Award

Болельщики могут отдать свой голос за Элину на сайте Кубка Билли Джин Кинг

  • 08.05.2021 05:17
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Поддержать Свитолину. Стартовало голосование за награду Heart Award
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в число номинанток на награду Heart Award

Эта награда вручается с 2009 года теннисисткам, которые представляют свою страну в Кубке Билли Джин Кинг и при этом являются примером смелости на корте и преданности своей команде.

Болельщики могут отдать свой голос за Элину на сайте Кубка Билли Джин Кинг. Голосование продлится до 14 мая, имя победительницы объявят 17 мая.

Теннисистка, которая наберет наибольшее количество голосов, получит денежный чек на 3 тысяч долларов и сможет направить средства на благотворительные цели. В 2016 году премию Heart Award получила украинка Катерина Бондаренко.

Победители премии Heart Award

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Источник — ITF

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