Поддержать Свитолину. Стартовало голосование за награду Heart Award

Украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в число номинанток на награду Heart Award

Эта награда вручается с 2009 года теннисисткам, которые представляют свою страну в Кубке Билли Джин Кинг и при этом являются примером смелости на корте и преданности своей команде.

Болельщики могут отдать свой голос за Элину на сайте Кубка Билли Джин Кинг. Голосование продлится до 14 мая, имя победительницы объявят 17 мая.

Теннисистка, которая наберет наибольшее количество голосов, получит денежный чек на 3 тысяч долларов и сможет направить средства на благотворительные цели. В 2016 году премию Heart Award получила украинка Катерина Бондаренко.

Победители премии Heart Award