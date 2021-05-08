Назван самый дорогой спортивный клуб. Это не Барселона и не Реал

Издание Forbes опубликовало обновленный список 50 самых дорогих спортивных клубов в мире. Лидером в рейтинге оказалась команда по американскому футболу.

Самой дорогой командой мира является «Даллас Ковбойс», которая оценена в $5,7 млрд. Далее идут Нью-Йорк Янкиз ($5,25 млрд) и Нью-Йорк Никс ($5 млрд).

В топ-5 вошли два футбольных клуба – «Барселона» ($4,76 млрд) и «Реал» ($4,75 млрд).

Топ-20 самых дорогих команд мира (по версии Forbes)