Назван самый дорогой спортивный клуб. Это не Барселона и не Реал

Издание Forbes опубликовало обновленный список 50 самых дорогих спортивных клубов в мире. Лидером в рейтинге оказалась команда по американскому футболу.
Самой дорогой командой мира является «Даллас Ковбойс», которая оценена в $5,7 млрд. Далее идут Нью-Йорк Янкиз ($5,25 млрд) и Нью-Йорк Никс ($5 млрд).
В топ-5 вошли два футбольных клуба – «Барселона» ($4,76 млрд) и «Реал» ($4,75 млрд).
Топ-20 самых дорогих команд мира (по версии Forbes)
- Даллас Ковбойс (NFL) – $5,7 млрд
- Нью-Йорк Янкиз (MLB) – $5,25 млрд
- Нью-Йорк Никс (NBA) – $5 млрд
- Барселона (футбол) – $4,76 млрд
- Реал Мадрид (футбол) – $4,75 млрд
- Голден Стэйт Уорриорз (NBA) – $4,7 млрд
- Лос-Анджелес Лейкерс (NBA) – $4,6 млрд
- Нью-Ингленд Пэтриотс (NFL) – $4,4 млрд
- Нью-Йорк Джайентс (NFL) – $4,3 млрд
- Бавария Мюнхен (футбол) – $4,21 млрд
- Манчестер Юнайтед (футбол) – $4,2 млрд
- Ливерпуль (футбол) – $4,1 млрд
- Лос-Анджелес Рэмс (NFL) – $4 млрд
- Манчестер Сити (футбол) – $4 млрд
- Сан-Франциско Форти Найнерс (NFL) – $3,8 млрд
- Лос-Анджелес Доджерс (MLB) – $3,57 млрд
- Нью-Йорк Джетс (NFL) – $3,55 млрд
- Чикаго Беарз (NFL) – $3,53 млрд
- Вашингтон (NFL) – $3,5 млрд
- Бостон Ред Сокс (MLB) – $3,47 млрд
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Источник — Forbes
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