Назван самый дорогой спортивный клуб. Это не Барселона и не Реал

Самой дорогой командой мира является «​​​​​​​Даллас Ковбойс» с оценкой в $5,7 млрд

  • 08.05.2021 00:42
  • 520 просмотров
  • 2 комментария
Назван самый дорогой спортивный клуб. Это не Барселона и не Реал
© Getty Images/Global Images Ukraine

Издание Forbes опубликовало обновленный список 50 самых дорогих спортивных клубов в мире. Лидером в рейтинге оказалась команда по американскому футболу. 

Самой дорогой командой мира является «Даллас Ковбойс», которая оценена в $5,7 млрд. Далее идут Нью-Йорк Янкиз ($5,25 млрд) и Нью-Йорк Никс ($5 млрд).

В топ-5 вошли два футбольных клуба – «Барселона» ($4,76 млрд) и «Реал» ($4,75 млрд).

Топ-20 самых дорогих команд мира (по версии Forbes)

  1. Даллас Ковбойс (NFL) – $5,7 млрд
  2. Нью-Йорк Янкиз (MLB) – $5,25 млрд
  3. Нью-Йорк Никс (NBA) – $5 млрд
  4. Барселона (футбол) – $4,76 млрд
  5. Реал Мадрид (футбол) – $4,75 млрд
  6. Голден Стэйт Уорриорз (NBA) – $4,7 млрд
  7. Лос-Анджелес Лейкерс (NBA) – $4,6 млрд
  8. Нью-Ингленд Пэтриотс (NFL) – $4,4 млрд
  9. Нью-Йорк Джайентс (NFL) – $4,3 млрд
  10. Бавария Мюнхен (футбол) – $4,21 млрд
  11. Манчестер Юнайтед (футбол) – $4,2 млрд
  12. Ливерпуль (футбол) – $4,1 млрд
  13. Лос-Анджелес Рэмс (NFL) – $4 млрд
  14. Манчестер Сити (футбол) – $4 млрд
  15. Сан-Франциско Форти Найнерс (NFL) – $3,8 млрд
  16. Лос-Анджелес Доджерс (MLB) – $3,57 млрд
  17. Нью-Йорк Джетс (NFL) – $3,55 млрд
  18. Чикаго Беарз (NFL) – $3,53 млрд
  19. Вашингтон (NFL) – $3,5 млрд
  20. Бостон Ред Сокс (MLB) – $3,47 млрд
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Источник — Forbes

(2 голоса)

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Комментарии
    Дыряво 💩
    online
      Дыряво 💩, 08.05.2021 01:09
    0
    А где дыряво🤣
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 08.05.2021 01:00
    0
    Самый дорогой, но кроме НА их никто не знает, может пару китайцев. Оценить в баксах акции клуба может любой акционер из америки. А из мира?
    Ссылка
    Дыряво 💩
    online
      Дыряво 💩, 08.05.2021 01:09
    0
    А где дыряво🤣
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 08.05.2021 01:00
    0
    Самый дорогой, но кроме НА их никто не знает, может пару китайцев. Оценить в баксах акции клуба может любой акционер из америки. А из мира?
    Ссылка
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