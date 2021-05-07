Имея три клуба в финалах, Англия обошла Испанию в таблице коэффициентов

Имея три клуба в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы, Англия обошла Испанию в таблице коэффициентов УЕФА.

АПЛ впервые за 9 лет будет занимать первое место в рейтинге УЕФА по итогам сезона, хотя долгое время лидировала испанская Ла Лига. Ранее у Англии была первая позиция в период с сезона 2007/08 по 2011/12.

Клубы АПЛ провели великолепный евросезон, установив рекорд по числу набранных за один сезон очков. Три команды вышли в финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Финал Лиги чемпионов между английскими командами «Манчестер Сити» и «Челси» состоится 29 мая в турецком Стамбуле.

Финал Лиги Европы между испанским «Вильярреалом» и английским «Манчестер Юнайтед» пройдет 26 мая в польском Гданьске.

Таблица коэффициентов УЕФА 2021