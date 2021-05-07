Цыганык или Вацко? Назван лучший спортивный журналист Украины

7 мая состоялась торжественная церемония награждения «Лучшие спортивные медиа Украины 2020».
Награду «Лучший футбольный журналист Украины» 2020 года получил Евгений Гресь.
На главную премию было трое номинантов:
- Игорь Цыганык
- Виктор Вацко
- Евгений Гресь
Ассоциация спортивных журналистов Украины, которая является представителем международной организации AIPS, объявила имена победителей в 20 номинациях.
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Источник — Sport.ua
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украинский спортивный журналист газеты "Команда"
Жаль не обьявляют их фамилии.
Вот это профи. Никаких истерик, всё по теме, и без далёких оффтопов.
украинский спортивный журналист газеты "Команда"
Жаль не обьявляют их фамилии.
Вот это профи. Никаких истерик, всё по теме, и без далёких оффтопов.
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