Цыганык или Вацко? Назван лучший спортивный журналист Украины

Победителем в главной номинации премии от АСЖУ стал Евгений Гресь

  • 07.05.2021 19:12
  • 2990 просмотров
  • 22 комментария
Цыганык или Вацко? Назван лучший спортивный журналист Украины
© XSport. Евгений Гресь

7 мая состоялась торжественная церемония награждения «Лучшие спортивные медиа Украины 2020».

Награду «Лучший футбольный журналист Украины» 2020 года получил Евгений Гресь.

На главную премию было трое номинантов:

  • Игорь Цыганык
  • Виктор Вацко
  • Евгений Гресь

Ассоциация спортивных журналистов Украины, которая является представителем международной организации AIPS, объявила имена победителей в 20 номинациях.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 07.05.2021 20:21
    0
    var, 07.05.2021 19:44
    Таких у нас никогда не будет. Это только он мог из Тбилиси рассказывать про великолепное Динамо Киев и блестящего Блохина.))
    веет совковой ностальгией... Будут и есть... но у каждого свои ценности и вкусы...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 07.05.2021 20:19
    +3
    Виграє чувак, про якого ніхто не чув...
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 07.05.2021 20:12
    -1
    Владимир Копяк, 07.05.2021 19:41
    Какой недалекий человек вытолкнул на номинацию Циганика и Вацка, этих двух нарциссов обожающих себя в футболе и несущих несусветную ахинею для телезрителей? Стыдно читать эти фамилии среди номинантов....
    Зато у них ориентация модная!
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 07.05.2021 20:11
    -1
    Два сапога- лапти!
    Ссылка
    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 07.05.2021 20:05
    -2
    Ни Вацко ни Цыганык не есть спортивными журналистами не говоря уже о лучших.
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 07.05.2021 19:59
    0
    Ну як же може бути поганик? Від нього стільки брехні і наклепів... Мразото!
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 07.05.2021 19:58
    +1
    Фарс
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 19:52
    +4
    Igor Avtoigor, 07.05.2021 19:48
    А кто это Гресь?!? что он ведёт или комментирует, первый раз слышу
    Евгений Гресь
    украинский спортивный журналист газеты "Команда"
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.05.2021 19:52
    +2
    Igor Avtoigor, 07.05.2021 19:48
    А кто это Гресь?!? что он ведёт или комментирует, первый раз слышу
    Ничего особенно, видимо ни кому не мешает, инайды не дает .... за это и приз дали.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 07.05.2021 19:48
    +2
    А кто это Гресь?!? что он ведёт или комментирует, первый раз слышу
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 19:44
    +1
    babovoz, 07.05.2021 19:38
    Коте Махарадзе!
    Таких у нас никогда не будет. Это только он мог из Тбилиси рассказывать про великолепное Динамо Киев и блестящего Блохина.))
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 07.05.2021 19:41
    +2
    Какой недалекий человек вытолкнул на номинацию Циганика и Вацка, этих двух нарциссов обожающих себя в футболе и несущих несусветную ахинею для телезрителей? Стыдно читать эти фамилии среди номинантов....
    Ссылка
    Guta
    online
      Guta, 07.05.2021 19:39
    -2
    Шікарний вибір. Як ціна на газ.
    Ссылка
    babovoz
    online
      babovoz, 07.05.2021 19:38
    +6
    Коте Махарадзе!
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 07.05.2021 19:37
    +4
    Pixelman, 07.05.2021 19:16
    А почему не Поровознюк?
    Павелка балаболом обізвав)))
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 07.05.2021 19:36
    -5
    а Бурбас?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 07.05.2021 19:30
    -5
    какой, на**р, Цыганын. кто это?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 07.05.2021 19:23
    +6
    А чого не написала за що йому дали цю премію? Має бути якесь досягнення у людини
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 19:22
    +3
    Лучший тот, кто вёл на УНИАН игру Днепр-1 - Заря.
    Жаль не обьявляют их фамилии.
    Вот это профи. Никаких истерик, всё по теме, и без далёких оффтопов.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 07.05.2021 19:20
    +1
    И ютуб такого не знает. Что за прикол?
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 07.05.2021 19:17
    +8
    Никогда о таком не слышал.
    Ссылка
    babovoz
    online
      babovoz, 07.05.2021 19:38
    +6
    Коте Махарадзе!
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 07.05.2021 19:23
    +6
    А чого не написала за що йому дали цю премію? Має бути якесь досягнення у людини
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 19:52
    +4
    Igor Avtoigor, 07.05.2021 19:48
    А кто это Гресь?!? что он ведёт или комментирует, первый раз слышу
    Евгений Гресь
    украинский спортивный журналист газеты "Команда"
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 07.05.2021 19:37
    +4
    Pixelman, 07.05.2021 19:16
    А почему не Поровознюк?
    Павелка балаболом обізвав)))
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 07.05.2021 20:19
    +3
    Виграє чувак, про якого ніхто не чув...
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 19:22
    +3
    Лучший тот, кто вёл на УНИАН игру Днепр-1 - Заря.
    Жаль не обьявляют их фамилии.
    Вот это профи. Никаких истерик, всё по теме, и без далёких оффтопов.
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 07.05.2021 19:16
    +3
    А почему не Поровознюк?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.05.2021 19:52
    +2
    Igor Avtoigor, 07.05.2021 19:48
    А кто это Гресь?!? что он ведёт или комментирует, первый раз слышу
    Ничего особенно, видимо ни кому не мешает, инайды не дает .... за это и приз дали.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 07.05.2021 19:48
    +2
    А кто это Гресь?!? что он ведёт или комментирует, первый раз слышу
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 07.05.2021 19:41
    +2
    Какой недалекий человек вытолкнул на номинацию Циганика и Вацка, этих двух нарциссов обожающих себя в футболе и несущих несусветную ахинею для телезрителей? Стыдно читать эти фамилии среди номинантов....
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 07.05.2021 19:58
    +1
    Фарс
    Ссылка
    var
    online
      var, 07.05.2021 19:44
    +1
    babovoz, 07.05.2021 19:38
    Коте Махарадзе!
    Таких у нас никогда не будет. Это только он мог из Тбилиси рассказывать про великолепное Динамо Киев и блестящего Блохина.))
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 07.05.2021 19:20
    +1
    И ютуб такого не знает. Что за прикол?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 07.05.2021 20:21
    0
    var, 07.05.2021 19:44
    Таких у нас никогда не будет. Это только он мог из Тбилиси рассказывать про великолепное Динамо Киев и блестящего Блохина.))
    веет совковой ностальгией... Будут и есть... но у каждого свои ценности и вкусы...
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 07.05.2021 19:59
    0
    Ну як же може бути поганик? Від нього стільки брехні і наклепів... Мразото!
    Ссылка
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