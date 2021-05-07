Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии А

Кто будет в Лиге чемпионов

  • 07.05.2021 18:28
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Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии А

Сезон Серии А подходит к завершению. Судьба чемпионства уже решена, но нас еще ждет несколько интересных матчей. Чего от них ждать анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч «Ювентус» - «Милан»: победа «Ювентуса». Коэффициент - 1.8

«Ювентус» выиграл два из последних четырех матчей Серии А и четыре из восьми — это вовсе не так статистика, к которой привыкли болельщики «Старой Синьоры» за девять лет гегемонии. А сейчас «Юве» теряет очки с «Беневенто», «Торино», «Фиорентиной» - в самый неожиданный момент.

 «Милан» уступил «Лацио» и «Сассуоло», опустился на пятое место, но победа над «Беневенто» вернула команду в четверку. Впереди матчи с «Торино» и «Кальяри», которые борются за выживание, последняя игра - с «Аталантой». Календарь очень сложный, «Милану» нужны очки в Турине, но, например, последний матч в гостях, с «Лацио», завершился поражением 0:3.

 Прогноз

 На «Сан Сиро», в первом круге, «Ювентус» добыл довольно легкую победу - 3:1. Если в гостях у «Милана» «Юве» иногда теряет очки, то дома постоянно выигрывает уже достаточно длительное время.

 Последняя победа «россонери» в Турине произошла в 2011 году - 1:0, забил тогда Дженнаро Гаттузо. После этого у «Ювентуса» девять побед подряд. Несмотря на то, что «Юве» выиграл десять из последних 11 матчей дома, логично ставить на хозяев.

Прогноз на матч «Интер» - «Сампдория»: обе забьют. Коэффициент - 1.7

 «Интер» обеспечил себе титул за четыре тура до окончания чемпионата - последние четыре матча уже не имеют никакого значения для «нерадзурри». Значит ли это, что Конте позволит сыграть тем, кто не делал разницу в течение сезона? Скорее всего, особенно - против «Сампдории». Ведь впереди матч с «Ювентусом», в нем болельщики хотят видеть сильный состав.

 У «Сампдории» также никакой мотивации. Команда Клаудио Раньери на девятом месте, в теории еще можно зацепиться за еврокубки, но только в теории. Генуэзцы комфортно финишируют в середине таблицы, и у руководства мысли уже о следующем сезоне. К тому же надо решить, кто будет тренером - контракт Раньери заканчивается, не факт, что он останется.

Прогноз

В последних пяти матчах между «Интером» и «Сампдорией» на «Джузеппе Меацца» забили обе команды - 18 голов на двоих в среднем 3,6 за игру.

 «Интер» забил во всех домашних матчах чемпионата в этом сезоне и не забил только в одном с декабря 2019 года. «Сампдория» не забила в пяти матчах этого сезона в гостях, но в среднем отмечается голом за матч. Поэтому «обе забьют» - очень логичный вариант.

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Виталий Петровский, Sport.ua

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