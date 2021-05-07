Рафаэль Надаль – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Седьмого мая состоится четвертьфинал грунтового Мастерса в Мадриде.



За путевку в полуфинал сразятся испанец Рафаэль Надаль (№2 ATP) и немец Александр Зверев (№6 ATP).



Встреча начнется в 16:30 по Киеву.



Ранее теннисисты встречались 7 раз. На счету Надаля пять побед, но Зверев выиграл две последние очный встречи.