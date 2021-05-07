Роман ЯРЕМЧУК: «Гент проводит не лучший сезон»

Форвард «Гента» Роман Яремчук поделился ожиданиями от предстоящего матча команды в чемпионате Бельгии против «Стандарда» (8 мая):

«Давление? В «Генте» присутствует давление в каждом матче. Будет чрезвычайно важно выиграть это противостояние со «Стандардом». Мы проводим не лучший сезон, очень хорошо это понимаем.

Мы много говорим об этом в команде, у нас много дискуссий, но мы должны смотреть в будущее. У нас есть возможность выиграть следующий матч, и мы должны воспользоваться этой возможностью».

«Гент» сейчас борется за место в Лиге Конференций с «Остенде», «Стандардом» и «Мехеленом».