ТаТоТаке. Минай – RIP, список Шевченко – трэш

Вашему вниманию очередной выпуск футбольного ток-шоу «ТаТоТаке». Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив обсуждают 25-й тур УПЛ.
Кто виноват в том, что Минай отказывался выходить на матч с Шахтером? Кто получит последнюю путевку в еврокубки? Куда катится Заря? Что творит Олимпик? Кроме того в выпуске - куча трансферных инсайдов, анализ списка Андрея Шевченко на Евро и анонс чего-то глубокого на украинском футбольном ютубе.
- 00.00 Анонс
- 01.28 Чем пахнет Минай? Несколько версий
- 10.44 Не смотрите Динамо - Мариуполь!
- 12.07 Единственный важный матч тура
- 14.10 Колос - рекордсмен по пенальти. WTF?
- 16.41 Александрия - это мерзость
- 17.26 Кто возьмет последнюю путевку в еврокубки?
- 18.33 Победитель конкурса от Йовичевича
- 19.13 Заря обыденно взяла бронзу
- 20.09 Спиваковский впервые взял сына на футбол
- 20.55 Куда катится Заря?
- 25.15 Сексуальная фантазия Сенькива
- 26.26 Геллер - голограмма
- 27.07 Инсайд о будущем Скрипника
- 28.06 Вот что спасло Олимпик
- 29.03 Почему вернулся Санжар?
- 31.53 Гельзин о своей дисквалификации
- 32.34 Самый короткий анализ в истории ТаТоТаке
- 32.48 Сенькив больше не будет смотреть УПЛ
- 33.51 Список Шевченко. Осторожно, много злости!
- 41.59 Новые претенденты на Супрягу
- 45.05 Советуем глубокий украинский спортивный фильм
- 47.26 Ставка от Сенькива
- 47.56 Прощание
- 48.23 Бекстейдж
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Источник — ТаТоТаке
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