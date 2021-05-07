ТаТоТаке. Минай – RIP, список Шевченко – трэш

Вашему вниманию очередной выпуск футбольного ток-шоу «ТаТоТаке». Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив обсуждают 25-й тур УПЛ.

Кто виноват в том, что Минай отказывался выходить на матч с Шахтером? Кто получит последнюю путевку в еврокубки? Куда катится Заря? Что творит Олимпик? Кроме того в выпуске - куча трансферных инсайдов, анализ списка Андрея Шевченко на Евро и анонс чего-то глубокого на украинском футбольном ютубе.