ТаТоТаке. Минай – RIP, список Шевченко – трэш

Очередной выпуск футбольного ток-шоу

  • 07.05.2021 14:15
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ТаТоТаке. Минай – RIP, список Шевченко – трэш

Вашему вниманию очередной выпуск футбольного ток-шоу «ТаТоТаке». Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив обсуждают 25-й тур УПЛ.

Кто виноват в том, что Минай отказывался выходить на матч с Шахтером? Кто получит последнюю путевку в еврокубки? Куда катится Заря? Что творит Олимпик? Кроме того в выпуске - куча трансферных инсайдов, анализ списка Андрея Шевченко на Евро и анонс чего-то глубокого на украинском футбольном ютубе.

  • 00.00 Анонс
  • 01.28 Чем пахнет Минай? Несколько версий
  • 10.44 Не смотрите Динамо - Мариуполь!
  • 12.07 Единственный важный матч тура
  • 14.10 Колос - рекордсмен по пенальти. WTF?
  • 16.41 Александрия - это мерзость
  • 17.26 Кто возьмет последнюю путевку в еврокубки?
  • 18.33 Победитель конкурса от Йовичевича
  • 19.13 Заря обыденно взяла бронзу
  • 20.09 Спиваковский впервые взял сына на футбол
  • 20.55 Куда катится Заря?
  • 25.15 Сексуальная фантазия Сенькива
  • 26.26 Геллер - голограмма
  • 27.07 Инсайд о будущем Скрипника
  • 28.06 Вот что спасло Олимпик
  • 29.03 Почему вернулся Санжар?
  • 31.53 Гельзин о своей дисквалификации
  • 32.34 Самый короткий анализ в истории ТаТоТаке
  • 32.48 Сенькив больше не будет смотреть УПЛ
  • 33.51 Список Шевченко. Осторожно, много злости!
  • 41.59 Новые претенденты на Супрягу
  • 45.05 Советуем глубокий украинский спортивный фильм
  • 47.26 Ставка от Сенькива
  • 47.56 Прощание
  • 48.23 Бекстейдж

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Источник — ТаТоТаке

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