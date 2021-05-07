Стало известно, когда восстановятся травмированные игроки Динамо

Киевскому «Динамо» до завершения сезона осталось провести два матча — игру заключительного тура УПЛ против «Колоса» (9 мая) и финал Кубка страны с «Зарей» (13 мая).

В последней игре против «Мариуполя» (0:0) Мирча Луческу не мог рассчитывать из-за травм на двух игроков команды — Александра Андриевского (повреждение боковой связки колена) и Владимира Шепелева (повреждение спины).

Травмы футболистов не должны помешать им готовиться к более важному финальному матчу Кубка страны против «Зари», поэтому медицинский штаб «Динамо» делает все возможное, чтобы Андриевский и Шепелев как можно быстрее вернулись в строй и помогли команде еще в нынешнем сезоне.

В нынешнем сезоне Александр Андриевский сыграл за «Динамо» 24 матча (1 гол), на счету Шепелева 29 матчей.