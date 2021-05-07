Колос U-21 — Динамо U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 8 мая, состоится матч заключительного тура чемпионата U-21, в котором киевское «Динамо» встретится с «Колосом».
Формально гостевая игра для «Динамо» состоится на одном из полей клубной динамовской базы в Вите-Литовской. Прямая трансляция встречи начнется в 13:00.
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Источник — ФК Динамо Киев
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