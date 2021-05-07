Цифры и факты. Важнейшие события 25-го тура УПЛ

Sport.ua cобрал самые главные события минувшего тура в статистическом разрезе

  • 07.05.2021 10:48
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Цифры и факты. Важнейшие события 25-го тура УПЛ
© ФК Динамо

Главные цифры тура – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» прерывает 9-матчевую победную серию и 9-й раз в истории теряет очки после досрочного завоевания чемпионского титула.

Киевляне, подписавшие 150-ю мировую в УПЛ, продлевают беспроигрышную серию до 16 игр (+13=3).

Завершаются две 15-матчевые голевые серии бело-синих: в чемпионате и в поединках с «Мариуполем». Последний раз динамовцы оставались на «сухом пайке» 8 ноября 2020 года - 0:3 дома с «Шахтером». А единственный до сего времени раз не смогли пробить оборону оранжево-синих - 28 октября 2012-го - 0:0 в гостях.

Денис Гармаш проводит 300-й матч за «Динамо» во всех турнирах (ЧУ - 195, КУ - 26, СК - 6, ЕК 73), а Александр Караваев - 50-й в УПЛ.

Виталий Буяльский проводит 250-й матч в карьере на клубном уровне (ЧУ - 166, КУ - 20, СК - 5, ЕК - 59), а Александр Тымчик - 100-й (ЧУ - 80, КУ - 9, СК - 1, ЕК - 10).

«Мариуполь» прерывает 7-матчевую проигрышную серию во встречах с динамовцами, но продлевает безвыигрышную - до 19 игр (=3-16).

«Шахтер» становится вторым клубом после «Динамо», преодолевшим 900-очковый рубеж в гостях - 902.

Луиш Каштру празднует 40-ю викторию в чемпионатах Украины.

Горняки продлевают безничейную серию до 11 игр (+7-4).

200-й матч за оранжево-черных проводит Сергей Кривцов (ЧУ - 140, КУ - 22, СК - 5, ЕК - 33).

«Минай» терпит 4-е поражение подряд, пропустив в общей сложности 9 мячей и не забив ни одного.

Закарпатцы не могут поразить ворота соперников 400 минут кряду.

«Заря» 3-й раз подряд побеждает «Днепр-1» (мячи 8-1).

Общая безничейная серия луганчан достигает 16 матчей (+12-4), а гостевая - 10 (+7-3).

Черно-бело-красные реализовывают 6-й пенальти подряд.

Игор Йовичевич терпит 10-е поражение в УПЛ на посту главного тренера «Днепра-1».


СК Днепр-1. Игор Йовичевич

Голкиперы днепрян не могут выиграть ни одну из 13 пенальтийских дуэлей в элитном дивизионе.

Завершается безничейная серия «Ворсклы», которая составила 9 игр (+5-4). Последнюю мировую полтавчане подписали 21 февраля 2021 года - 2:2 в гостях с «Ингульцом»

Владимир Чеснаков проводит 150-й официальный матч в качестве капитана бело-зеленых (ЧУ - 131, КУ - 11, ЕК - 8).

Оливье Тилль на 347-й минуте прерывает безголевую серию «Ворсклы» в баталиях с «Десной».

Полтавчане выходят в единоличные «лидеры» сезона по числу удалений - 8.

Наджиб Якубу становится «обладателем» 70-й красной карточки сезона-2020/21.

Личный антирекорд устанавливает «Десна», обходящаяся без побед 4 игры кряду (=2-2).

Два клубных достижения обновляет «Колос», продливший общую беспроигрышную серию до 9 матчей (+5=4), а гостевую - до 8 (+4=4).

Павел Ориховский становится автором 10-го гола ковалевцев во встречах с александрийцами.

Владимир Шаран проводит 200-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера черно-желто-зеленых (+69=57-74, 241-256).

«Олимпик» продлевает общую серию с пропущенными мячами до 22-х игр, обновляя личный антирекорд, а гостевую - до 14.

Мяч, забитый Андреем Борячуком, становится 200-м, пропущенным «олимпийцами» в элитном дивизионе при Романе Санжаре, и 100-м, пропущенным в УПЛ голкипером сине-голубых Антоном Кичаком.

«Олимпик» проводит 40-й безголевой матч на чужих полях.

10-й поединок в УПЛ на посту главного тренера «Львова» проводит Анатолий Бессмертный (+5=1-4, 13-17).

«Львов» прерывает рекордную голевую серию из 8 игр. Последний раз сине-золотые не забивали 7 марта 2021 года - 0:3 в гостях с «Зарей».

100-й матч в чемпионатах Украины проводит Томаш Кендзера («Динамо»), 50-й - Дмитрий Иванисеня («Заря») и Артем Щедрый («Ингулец»).

10-й мяч в премьер-лиге забивает Павел Ориховский.

Оливье Тилль становится автором 450-го гола сезона-2020/21, а Андрей Гитченко записывает на свой счет 200-й мяч гостей в нынешнем чемпионате.

2-й дубль в УПЛ делает Тарас Степаненко.


ФК Шахтер. Тарас Степаненко

9-й пенальти из 9 реализовывает Владлен Юрченко, 3-й из 4-х - Юрий Климчук.

70-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Денис Бойко, в том числе 30-й за «Динамо», 15-й - Евгений Волынец, в том числе 10-й в нынешнем сезоне, 10-й - Владимир Крынский.

4-ю красную карточку в карьере получает Даниил Игнатенко, 2-ю - Наджиб Якубу, 1-ю - Карлос Де Пена (в 55-й игре).

80-й «горчичник» зарабатывают для своих команд в этом чемпионате Павел Ориховский («Колос») и Маруан Миуби («Львов»), 70-й - Франсиско Ди Франко («Днепр-1»).

120-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Киевской области Сергей Бойко.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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