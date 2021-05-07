Максим ДЕГТЯРЕВ: «С Мариуполем нам нужна только победа»

Форвард «Десны» готовится к заключительному поединку УПЛ

  • 07.05.2021 10:48
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  • 2 комментария
Максим ДЕГТЯРЕВ: «С Мариуполем нам нужна только победа»
© ФК Десна. Максим Дегтярев

Нападающий «Десны» Максим Дегтярев прокомментировал матч 25-го тура УПЛ с «Ворсклой» (1:1) и поделился ожиданиями от предстоящего поединка с «Мариуполем».

«Остались бы довольными, если бы взяли три очка в матче с «Ворсклой» и решили свою задачу, а так сыграли вничью. Поэтому все переносится на заключительный тур с «Мариуполем». 

Да, действительно, матч с мариупольской командой очень важен для нас, поэтому мы готовимся с максимальной ответственностью, чтобы добиться положительного результата. Нам нужна только победа, чтобы попасть в зону еврокубков», — отметил Дегтярев.

В текущем сезоне УПЛ 27-летний форвард провел 18 матчей и забил два мяча. Черниговская команда занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 38 очков.

В заключительном туре чемпионата «Десна» сыграет на выезде с «Мариуполем». Поединок состоится 9 мая и начнется в 17:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 07.05.2021 11:38
    0
    ihor5235, 07.05.2021 11:03
    Там интересный разклад!Ведь если Олимпик обыграет Львов которому ничего не нужно, то Арендупль Давай До Свидания!Решится ли Десна отправить Арендупль в первую лигу или Шахтер все порешает?
    Крыша поехала на кротах и заговорах? Вылетает одна команда
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 07.05.2021 11:03
    -1
    Там интересный разклад!Ведь если Олимпик обыграет Львов которому ничего не нужно, то Арендупль Давай До Свидания!Решится ли Десна отправить Арендупль в первую лигу или Шахтер все порешает?
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 07.05.2021 11:38
    0
    ihor5235, 07.05.2021 11:03
    Там интересный разклад!Ведь если Олимпик обыграет Львов которому ничего не нужно, то Арендупль Давай До Свидания!Решится ли Десна отправить Арендупль в первую лигу или Шахтер все порешает?
    Крыша поехала на кротах и заговорах? Вылетает одна команда
    Ссылка
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