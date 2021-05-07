Максим ДЕГТЯРЕВ: «С Мариуполем нам нужна только победа»

Нападающий «Десны» Максим Дегтярев прокомментировал матч 25-го тура УПЛ с «Ворсклой» (1:1) и поделился ожиданиями от предстоящего поединка с «Мариуполем».

«Остались бы довольными, если бы взяли три очка в матче с «Ворсклой» и решили свою задачу, а так сыграли вничью. Поэтому все переносится на заключительный тур с «Мариуполем».

Да, действительно, матч с мариупольской командой очень важен для нас, поэтому мы готовимся с максимальной ответственностью, чтобы добиться положительного результата. Нам нужна только победа, чтобы попасть в зону еврокубков», — отметил Дегтярев.

В текущем сезоне УПЛ 27-летний форвард провел 18 матчей и забил два мяча. Черниговская команда занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 38 очков.

В заключительном туре чемпионата «Десна» сыграет на выезде с «Мариуполем». Поединок состоится 9 мая и начнется в 17:00.