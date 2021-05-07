Бывший легионер Динамо начал тренерскую карьеру

Бывший полузащитник «Динамо» Нико Кранчар принял решение начать тренерскую карьеру.

36-летний Кранчар вошел в тренерский штаб Йосипа Шимунича в сборной Хорватии U-19, став одним из ассистентов главного тренера.

«Для меня большая радость и честь получить приглашение от Йосипа стать частью его профессиональной команды, потому что он – в первую очередь мой большой друг. Я надеюсь, что с моим игровым и жизненным опытом я смогу помочь нашим молодым футболистам, верю, что они смогут чему-то научиться у меня», - прокомментировал событие Кранчар.

На контракте в «Динамо» Нико Кранчар был с 2012 по 2016 годы. Провел за «бело-синих» 22 матча, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Завершил карьеру футболиста Кранчар в марте 2018 года. Его последней командой стал шотландский «Рейнджерс».