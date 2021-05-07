Бывший легионер Динамо начал тренерскую карьеру

Нико Кранчар завершил играть в футбол три года назад

  • 07.05.2021 09:20
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Бывший легионер Динамо начал тренерскую карьеру
© Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Кранчар

Бывший полузащитник «Динамо» Нико Кранчар принял решение начать тренерскую карьеру.

36-летний Кранчар вошел в тренерский штаб Йосипа Шимунича в сборной Хорватии U-19, став одним из ассистентов главного тренера.

«Для меня большая радость и честь получить приглашение от Йосипа стать частью его профессиональной команды, потому что он – в первую очередь мой большой друг. Я надеюсь, что с моим игровым и жизненным опытом я смогу помочь нашим молодым футболистам, верю, что они смогут чему-то научиться у меня», - прокомментировал событие Кранчар.

На контракте в «Динамо» Нико Кранчар был с 2012 по 2016 годы. Провел за «бело-синих» 22  матча, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Завершил карьеру футболиста Кранчар в марте 2018 года. Его последней командой стал шотландский «Рейнджерс».

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Источник — Хорватский футбольный союз

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