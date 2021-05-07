Подолье — Чайка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 7 мая, состоится поединок 21-го тура группы «А» Второй лиги Украины, в котором «Подолье» примет «Чайку».
Матч пройдет в Хмельницком на стадионе «Подолье». Прямая трансляция встречи начнется в 16:00.
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Источник — YouTube
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