Перемога — Никополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 7 мая, состоится поединок 21-го тура группы «Б» Второй лиги Украины, в котором «Перемога» примет «Никополь».
Матч пройдет в Днепре на стадионе «Олимпийские резервы». Прямая трансляция встречи начнется в 13:00.
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Источник — ФК Перемога
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