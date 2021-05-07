ПОВОРОЗНЮК: «Будет первый работающий лифт! Но подрядчики дело задерживают»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, как проходит процесс строительства нового стадиона в Петровом, а также пообещал кадровое усиление перед следующим сезоном:

«Окна для нового стадиона ждут, все ждет, все оплатили, а делать ничего не можем, потому что нас подрядчики задерживают на 3 месяца! Поэтому у нас и задержка строительства.

Хочу, чтобы новый сезон мы начали на своем стадионе, если разрешат. Потому что проблема вся будет заключаться в том, что надо будет облагородить территорию вокруг стадиона. А так стадион будет соответствовать всем нормам. Единственное, в Петровом будет первый лифт, который будет работать.

Мы со всеми футболистами откровенны до конца. Я всем игрокам, которые вышли в Премьер-лигу, дал шанс. Потому что я это обещал. Вышли, попробовали – ну, не получается. Там, где мы сейчас находимся – это не мой стиль, не мои мечты и желания. Мы будем усиливаться, и делать это будем серьезно. Думаю, максимум 50% команды мы поменяем».