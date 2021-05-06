Экс-тренер Интера летом возглавит Наполи

Лучано Спаллетти возвращается к работе

  • 06.05.2021 23:23
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Экс-тренер Интера летом возглавит Наполи
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новым главным тренером «Наполи» станет Лучано Спаллетти. Об этом сообщает La Gazzetto dello Sport.

Решение о приглашении Спаллетти принимал лично президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. Нынешний главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо не сохранит свой пост, даже если выведет команду в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Ожидается, что в «Наполи» Спаллетти будет зарабатывать 3 миллиона евро в год. Тренер уже обсуждает с Де Лаурентисом летнюю трансферную кампанию клуба.

Предыдущим местом работы Спаллетти был миланский «Интер», который он возглавлял с 2017 по 2019 годы.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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