Экс-тренер Интера летом возглавит Наполи

Новым главным тренером «Наполи» станет Лучано Спаллетти. Об этом сообщает La Gazzetto dello Sport.
Решение о приглашении Спаллетти принимал лично президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. Нынешний главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо не сохранит свой пост, даже если выведет команду в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Ожидается, что в «Наполи» Спаллетти будет зарабатывать 3 миллиона евро в год. Тренер уже обсуждает с Де Лаурентисом летнюю трансферную кампанию клуба.
Предыдущим местом работы Спаллетти был миланский «Интер», который он возглавлял с 2017 по 2019 годы.
Источник — La Gazzetta dello Sport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.