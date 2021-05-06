Йожеф САБО: «Быть консультантом в Минае? Спасибо, я еще хочу пожить»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал политику руководства «Миная».
«Руководство клуба не подумало о том, чтобы усилиться, выйдя в высшую лигу. И теперь «Минай» опять вылетит в Первую лигу.
Быть консультантом в Минае? Нет, спасибо большое, я еще хочу пожить», — заявил Сабо в эфире программы «Тур ONLINE».
В 25-м туре УПЛ «Минай» должен сыграть на выезде с донецким «Шахтером». Матч запланирован на 19:00. «Минай» прибыл на игру за 25 минут до стартового свистка.
После 24-х сыгранных туров «Минай» занимает 14-е место в УПЛ, набрав 18 очков.
Источник — Sport.ua
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