Йожеф САБО: «Быть консультантом в Минае? Спасибо, я еще хочу пожить»

Специалист раскритиковал политику руководства украинского клуба

  • 06.05.2021 18:44
  • 2402 просмотра
  • 1 комментарий
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Йожеф САБО: «Быть консультантом в Минае? Спасибо, я еще хочу пожить»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал политику руководства «Миная».

«Руководство клуба не подумало о том, чтобы усилиться, выйдя в высшую лигу. И теперь «Минай» опять вылетит в Первую лигу.

Быть консультантом в Минае? Нет, спасибо большое, я еще хочу пожить», — заявил Сабо в эфире программы «Тур ONLINE».

В 25-м туре УПЛ «Минай» должен сыграть на выезде с донецким «Шахтером». Матч запланирован на 19:00. «Минай» прибыл на игру за 25 минут до стартового свистка.

После 24-х сыгранных туров «Минай» занимает 14-е место в УПЛ, набрав 18 очков.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 06.05.2021 20:19
    0
    а шо такоє? ...старий мадяр включив задню?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 06.05.2021 20:19
    0
    а шо такоє? ...старий мадяр включив задню?
    Ссылка
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