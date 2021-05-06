ФОТО. Роналду показал свою невесту

Форвард «Ювентуса» путешествует вместе с Джорджиной Родригес

  • 06.05.2021 18:32
  • 807 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Роналду показал свою невесту
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фотографию со своей невестой Джорджиной Родригес.

«Прекрасные моменты», — прокомментировал Роналду совместный снимок. Судя по всему, фото было сделано в личном самолете Криштиану.

В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 40 матчей во всех турнирах, где забил 34 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    sartan71
    online
      sartan71, 06.05.2021 18:45
    0
    Мля, совсем забыл. Соседская коза окотилась!
    Ссылка
    sartan71
    online
      sartan71, 06.05.2021 18:44
    0
    Очпуенно спортивная новость! Не сайт, а инфосвалка от типа журналюг.
    Ссылка
    sartan71
    online
      sartan71, 06.05.2021 18:45
    0
    Мля, совсем забыл. Соседская коза окотилась!
    Ссылка
    sartan71
    online
      sartan71, 06.05.2021 18:44
    0
    Очпуенно спортивная новость! Не сайт, а инфосвалка от типа журналюг.
    Ссылка
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