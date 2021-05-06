ФОТО. Роналду показал свою невесту

36-летний нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фотографию со своей невестой Джорджиной Родригес.
«Прекрасные моменты», — прокомментировал Роналду совместный снимок. Судя по всему, фото было сделано в личном самолете Криштиану.
В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 40 матчей во всех турнирах, где забил 34 мяча и отдал 4 результативные передачи.
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