Выйдет основа. Каштру определил состав Шахтера на матч против аутсайдера

Луиш Каштру выставил основной состав против аутсайдера

  • 06.05.2021 18:07
  • 1165 просмотров
  • 3 комментария
Выйдет основа. Каштру определил состав Шахтера на матч против аутсайдера
© twitter.com/fcshakhtar

Сегодня в 19:00 начнется матч предпоследнего тура чемпионата Украины между «Минаем», который борется за выживание, и «Шахтером», который близок к гарантированному финишу на 2-м месте.

Шахтер: Трубин, Додо, Хочолава, Кривцов, Корниенко, Степаненко, Патрик, Майкон, Соломон, Тете, Дентиньо

В запасе: Пятов, Витао, Маркос, Сиприано, Болбат, Судаков, Мудрик, Фернандо, Вьюнник

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    090545
    online
      090545, 06.05.2021 18:48
    0
    Burevesynik, 06.05.2021 18:24
    главное - стабильность состава - как всегда не более 4-х украинцев
    Как в киевском хоккейном Соколе.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 06.05.2021 18:47
    0
    Если Луческу пообещал доигрывать основой, то почему Каштру должен выставлять дубль?
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 06.05.2021 18:24
    +1
    главное - стабильность состава - как всегда не более 4-х украинцев
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 06.05.2021 18:24
    +1
    главное - стабильность состава - как всегда не более 4-х украинцев
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 06.05.2021 18:48
    0
    Burevesynik, 06.05.2021 18:24
    главное - стабильность состава - как всегда не более 4-х украинцев
    Как в киевском хоккейном Соколе.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 06.05.2021 18:47
    0
    Если Луческу пообещал доигрывать основой, то почему Каштру должен выставлять дубль?
    Ссылка
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