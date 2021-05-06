Выйдет основа. Каштру определил состав Шахтера на матч против аутсайдера

Сегодня в 19:00 начнется матч предпоследнего тура чемпионата Украины между «Минаем», который борется за выживание, и «Шахтером», который близок к гарантированному финишу на 2-м месте.
Шахтер: Трубин, Додо, Хочолава, Кривцов, Корниенко, Степаненко, Патрик, Майкон, Соломон, Тете, Дентиньо
В запасе: Пятов, Витао, Маркос, Сиприано, Болбат, Судаков, Мудрик, Фернандо, Вьюнник
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.