Анатолий ТРУБИН: «Шахтер в этом сезоне наошибался уже достаточно»

Вратарь сконцентрирован перед матчем с аутсайдером

  • 06.05.2021 17:30
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Анатолий ТРУБИН: «Шахтер в этом сезоне наошибался уже достаточно»
© shakhtar.com

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин не расслабляется перед матчем УПЛ против аутсайдера «Миная».

«Минай» старается играть в футбол, не всегда выбивают мяч просто. Они борются за выживание, у них настрой сумасшедший будет. У них своя задача, мы боремся за квалификацию Лиги чемпионов, поэтому никаких мыслей, что уже мы выиграли у нас нет».

«Мы и так в этом сезоне наошибались достаточно. Лично меня радует такой график, когда столько матчей. Нам нужно закрыть вопрос со вторым местом, а затем уже сборная. Никаких мыслей об отпуске», - сказал Трубин.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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