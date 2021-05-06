Анатолий ТРУБИН: «Шахтер в этом сезоне наошибался уже достаточно»

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин не расслабляется перед матчем УПЛ против аутсайдера «Миная».

«Минай» старается играть в футбол, не всегда выбивают мяч просто. Они борются за выживание, у них настрой сумасшедший будет. У них своя задача, мы боремся за квалификацию Лиги чемпионов, поэтому никаких мыслей, что уже мы выиграли у нас нет».

«Мы и так в этом сезоне наошибались достаточно. Лично меня радует такой график, когда столько матчей. Нам нужно закрыть вопрос со вторым местом, а затем уже сборная. Никаких мыслей об отпуске», - сказал Трубин.