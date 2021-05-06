Ингулец рассчитывает начать сезон 2021/22 на новом стадионе

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк отмечает проблемы с графиком постройки стадиона, но надеется, что сезон УПЛ 2021/22 команда начнет на своей новой арене.
«Есть задержки, есть проблемы. Но хочется новый сезон начать на новом стадионе. Если разрешат. Проблема заключается только в том, чтобы облагородить территорию вокруг».
«А стадион сам будет готов», - уверен Поворознюк.
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Источник — Футбол 1/2/3
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