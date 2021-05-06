Ингулец рассчитывает начать сезон 2021/22 на новом стадионе

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк отмечает проблемы с графиком постройки стадиона, но надеется, что сезон УПЛ 2021/22 команда начнет на своей новой арене.

«Есть задержки, есть проблемы. Но хочется новый сезон начать на новом стадионе. Если разрешат. Проблема заключается только в том, чтобы облагородить территорию вокруг».

«А стадион сам будет готов», - уверен Поворознюк.