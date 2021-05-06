Руслан ЧЕРНЕНКО: «Цель Агробизнеса — получить путевку в Премьер-лигу»

Полузащитник лидирует в гонке лучших бомбардиров Первой лиги с 11-ю забитыми мячами

  • 06.05.2021 15:55
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Руслан ЧЕРНЕНКО: «Цель Агробизнеса — получить путевку в Премьер-лигу»
© ФК Агробизнес. Руслан Черненко

Полузащитник «Агробизнеса» Руслан Черненко рассказал о задачах на сезон. 28-летний хавбек является лучшим бомбардиром Первой лиги в текущем сезоне, забив 11 мячей.

«Перед нами стоит задача выйти в УПЛ, и мы будем стараться все сделать для этого.

С хорошим настроением готовимся к предстоящий выездной игре с «Прикарпатьем». Знаем, что соперник неуступчивый, будем стараться навязать свою игру.

Да, хотелось бы выиграть гонку бомбардиров, но самая важная цель для нашей команды — занять то место, которое даст нам путевку в Премьер-лигу», — отметил Черненко.

Команда из Волочиска занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. В ближайшем матче «Агробизнес» сыграет с «Прикарпатьем». Встреча состоится в Ивано-Франковске 7 мая и начнется в 16:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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