Руслан ЧЕРНЕНКО: «Цель Агробизнеса — получить путевку в Премьер-лигу»

Полузащитник «Агробизнеса» Руслан Черненко рассказал о задачах на сезон. 28-летний хавбек является лучшим бомбардиром Первой лиги в текущем сезоне, забив 11 мячей.

«Перед нами стоит задача выйти в УПЛ, и мы будем стараться все сделать для этого.

С хорошим настроением готовимся к предстоящий выездной игре с «Прикарпатьем». Знаем, что соперник неуступчивый, будем стараться навязать свою игру.

Да, хотелось бы выиграть гонку бомбардиров, но самая важная цель для нашей команды — занять то место, которое даст нам путевку в Премьер-лигу», — отметил Черненко.

Команда из Волочиска занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. В ближайшем матче «Агробизнес» сыграет с «Прикарпатьем». Встреча состоится в Ивано-Франковске 7 мая и начнется в 16:00.