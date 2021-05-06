«Выгнали маленькие команды». В Кубке Италии провели неожиданную реформу

Оставили только 40 команд

  • 06.05.2021 16:10
  • 1258 просмотров
  • 5 комментариев
«Выгнали маленькие команды». В Кубке Италии провели неожиданную реформу
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Италии решили изменить формат проведения Кубка страны, запретив в нем участвовать командам Серии C и D (третий и четвертый по счету дивизионы).

С сезона 2021/22 в Кубке Италии будут участвовать только 40 клубов - по 20 команд Серии A и Серии B.

Многие небольшие клубы недовольны тем, что у них забрали возможность хотя бы раз в сезоне сыграть против топ-команд и показать себя на всю страну.

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Источник — Football-Italia

(4 голоса)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 06.05.2021 17:08
    +1
    RoNIkyo, 06.05.2021 16:45
    Нагадайте, це рішення прийняла федерація футболу Італії, яка з усіх динаміків кричала, що СуперЛіга - це неправильно і треба давати шанс зіграти слабким з сильнішими?
    Чи "ви ніпанімаєтє, ета другоє"
    Вот потому Суперлига нужна современному футболу. То что сейчас творят местные федерации и УЕФА/ФИФА, эта та же самая Суперлига, только у неё нету никаких конкурентов, а значит можно безнаказанно творить всякую дичь, как сейчас в Италии. Всё равно зрители никуда не уйдут.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 06.05.2021 17:07
    +2
    Это плохо для всех, так как более слабая команда могла настроиться на одну конкретную игру и дать бой более сильному сопернику, который из-за плотного графика мог проверить своих резервистов в боевых условиях (официальном матче)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.05.2021 17:06
    -2
    Роман Порывай, 06.05.2021 17:00
    Так це таки є трохи інше. Підвищуйтесь у класі, грайте з сильнішими. У Суперлізі була виключена можливість взагалі потрапляти середнім і слабким командам (точніше відомим футбольним брендам).
    1ОО %
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 06.05.2021 17:00
    -1
    Так це таки є трохи інше. Підвищуйтесь у класі, грайте з сильнішими. У Суперлізі була виключена можливість взагалі потрапляти середнім і слабким командам (точніше відомим футбольним брендам).
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 06.05.2021 16:45
    +4
    Нагадайте, це рішення прийняла федерація футболу Італії, яка з усіх динаміків кричала, що СуперЛіга - це неправильно і треба давати шанс зіграти слабким з сильнішими?
    Чи "ви ніпанімаєтє, ета другоє"
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 06.05.2021 16:45
    +4
    Нагадайте, це рішення прийняла федерація футболу Італії, яка з усіх динаміків кричала, що СуперЛіга - це неправильно і треба давати шанс зіграти слабким з сильнішими?
    Чи "ви ніпанімаєтє, ета другоє"
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 06.05.2021 17:07
    +2
    Это плохо для всех, так как более слабая команда могла настроиться на одну конкретную игру и дать бой более сильному сопернику, который из-за плотного графика мог проверить своих резервистов в боевых условиях (официальном матче)
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 06.05.2021 17:08
    +1
    RoNIkyo, 06.05.2021 16:45
    Нагадайте, це рішення прийняла федерація футболу Італії, яка з усіх динаміків кричала, що СуперЛіга - це неправильно і треба давати шанс зіграти слабким з сильнішими?
    Чи "ви ніпанімаєтє, ета другоє"
    Вот потому Суперлига нужна современному футболу. То что сейчас творят местные федерации и УЕФА/ФИФА, эта та же самая Суперлига, только у неё нету никаких конкурентов, а значит можно безнаказанно творить всякую дичь, как сейчас в Италии. Всё равно зрители никуда не уйдут.
    Ссылка
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