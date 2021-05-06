«Выгнали маленькие команды». В Кубке Италии провели неожиданную реформу

В Италии решили изменить формат проведения Кубка страны, запретив в нем участвовать командам Серии C и D (третий и четвертый по счету дивизионы).
С сезона 2021/22 в Кубке Италии будут участвовать только 40 клубов - по 20 команд Серии A и Серии B.
Многие небольшие клубы недовольны тем, что у них забрали возможность хотя бы раз в сезоне сыграть против топ-команд и показать себя на всю страну.
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Источник — Football-Italia
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Чи "ви ніпанімаєтє, ета другоє"
Чи "ви ніпанімаєтє, ета другоє"
Чи "ви ніпанімаєтє, ета другоє"
Чи "ви ніпанімаєтє, ета другоє"
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