Виталий ВЕРНИДУБ: «Заря счастлива бронзе. Хочется замахнуться на большее»

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб прокомментировал победу команды над Днепром-1, которая гарантировала финиш в топ-3 УПЛ.

«Знали, что день рождение у клуба, была двойная мотивация. Мы счастливы, что закрыли вопрос с третьим местом. Приятно, что сделали это с таким соперником, который, думаю, в следующем году будет бороться за высокие места. Счастливы, что снова везем бронзу в Луганск. Надеемся, это будет шагом, чтобы в дальнейшем замахнуться на что-то большее».

«Но нужно многое проанализировать, потому что мы начали чемпионат с двух поражений. Многие специалисты и журналисты нас мотивировали. Скажу, что на старте сезона на одном известном сайте выложили материал, где эксперты разложили турнирную таблицу, где некоторые предвещали нам 5-6 место. Мол, есть проблемы в команде».

«Но мы доказали и себе, и им, чтобы мы можем», - сказал Вернидуб.