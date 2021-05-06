Виталий ВЕРНИДУБ: «Заря счастлива бронзе. Хочется замахнуться на большее»

Игрок доволен финишу в топ-3 УПЛ

  • 06.05.2021 15:27
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Виталий ВЕРНИДУБ: «Заря счастлива бронзе. Хочется замахнуться на большее»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб прокомментировал победу команды над Днепром-1, которая гарантировала финиш в топ-3 УПЛ.

«Знали, что день рождение у клуба, была двойная мотивация. Мы счастливы, что закрыли вопрос с третьим местом. Приятно, что сделали это с таким соперником, который, думаю, в следующем году будет бороться за высокие места. Счастливы, что снова везем бронзу в Луганск. Надеемся, это будет шагом, чтобы в дальнейшем замахнуться на что-то большее».

«Но нужно многое проанализировать, потому что мы начали чемпионат с двух поражений. Многие специалисты и журналисты нас мотивировали. Скажу, что на старте сезона на одном известном сайте выложили материал, где эксперты разложили турнирную таблицу, где некоторые предвещали нам 5-6 место. Мол, есть проблемы в команде».

«Но мы доказали и себе, и им, чтобы мы можем», - сказал Вернидуб.

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Источник — ПроФутбол

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