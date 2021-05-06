Болельщики Шахтера признали Трубина лучшим игроком апреля

Подведены итоги традиционного голосования, в котором болельщики выбирают игрока месяца в «Шахтере».

Всего в клубных соцсетях проголосовали 6 903 болельщика. Победителем опроса стал вратарь Анатолий Трубин, которого выбрали лучшим 5 744 респондентов. Второе место занял нападающий Жуниор Мораес (2 177), третье – полузащитник Майкон (653).

В апреле Трубин отыграл все 4 матча, в которых пропустил 3 мяча (от «Динамо» и «Александрии»). А поединки с «Ворсклой» и «Мариуполем» Анатолий провел на ноль. Всего в карьере за «Шахтер» у него уже 17 сухих поединков.