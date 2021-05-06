Болельщики Шахтера признали Трубина лучшим игроком апреля

Голкипер «горняков» опередил Жуниора Мораеса и Майкона

  • 06.05.2021 15:14
  • 96 просмотров
  • 1 комментарий
Болельщики Шахтера признали Трубина лучшим игроком апреля
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Подведены итоги традиционного голосования, в котором болельщики выбирают игрока месяца в «Шахтере».

Всего в клубных соцсетях проголосовали 6 903 болельщика. Победителем опроса стал вратарь Анатолий Трубин, которого выбрали лучшим 5 744 респондентов. Второе место занял нападающий Жуниор Мораес (2 177), третье – полузащитник Майкон (653).

В апреле Трубин отыграл все 4 матча, в которых пропустил 3 мяча (от «Динамо» и «Александрии»). А поединки с «Ворсклой» и «Мариуполем» Анатолий провел на ноль. Всего в карьере за «Шахтер» у него уже 17 сухих поединков.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 06.05.2021 15:48
    0
    С такой дырявой защитой вся надежда у Шахтера на Трубина.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 06.05.2021 15:48
    0
    С такой дырявой защитой вся надежда у Шахтера на Трубина.
    Ссылка
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