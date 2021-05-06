Тоттенхэм хочет назначить Гасперини

Лондонский «Тоттенхэм» продолжает поиски нового главного тренера. Напомним, что в апреле с этого поста был уволен Жозе Моуриньо.

Как сообщает Sky Sports, руководство лондонского клуба нацелилось на наставника «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини.

Отмечается, что «шпоры» уже контактировали с итальянским специалистом.

У Гасперини до лета 2022 года действует контракт с «Аталантой».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет пригласить Маурицио Сарри.