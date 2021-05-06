Тоттенхэм хочет назначить Гасперини

Лондонский «Тоттенхэм» продолжает поиски нового главного тренера. Напомним, что в апреле с этого поста был уволен Жозе Моуриньо.
Как сообщает Sky Sports, руководство лондонского клуба нацелилось на наставника «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини.
Отмечается, что «шпоры» уже контактировали с итальянским специалистом.
У Гасперини до лета 2022 года действует контракт с «Аталантой».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет пригласить Маурицио Сарри.
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Источник — Sky Sports
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