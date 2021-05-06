Ливерпуль собирается усилиться капитаном Ромы

«Ливерпуль» собирается усилить среднюю линию. Как отмечает Mirror, английский клуб нацелился на полузащитника «Ромы» Лоренцо Пеллегрини.
«Красные» видят в 24-летнем футболисте замену для Джорджиньо Вейналдума, который летом покинет клуб.
В контракте итальянского хавбека есть пункт о сумме отступных в размере 29 миллионов евро.
Пеллегрини - капитан «Ромы». В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 43 матчах.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» намерен подписать Джейдона Санчо.
Источник — Mirror
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