Ливерпуль собирается усилиться капитаном Ромы

Лоренцо Пеллегрини может перебраться в Англию

  • 06.05.2021 14:30
  • 1148 просмотров
  • 1 комментарий
Ливерпуль собирается усилиться капитаном Ромы
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» собирается усилить среднюю линию. Как отмечает Mirror, английский клуб нацелился на полузащитника «Ромы» Лоренцо Пеллегрини.

«Красные» видят в 24-летнем футболисте замену для Джорджиньо Вейналдума, который летом покинет клуб.

В контракте итальянского хавбека есть пункт о сумме отступных в размере 29 миллионов евро.

Пеллегрини - капитан «Ромы». В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 43 матчах.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» намерен подписать Джейдона Санчо.

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Источник — Mirror

(1 голос)

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Комментарии
    pricolist
    online
      pricolist, 06.05.2021 14:56
    0
    Зачем вам Пеллегрини, берите Малиновского)
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 06.05.2021 14:56
    0
    Зачем вам Пеллегрини, берите Малиновского)
    Ссылка
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