АЛАБА: «Ухожу из Баварии со слезами на глазах, но нужно сделать шаг вперед»

Австрийский футболист хочет попробовать что-то новое

  • 06.05.2021 14:02
  • 377 просмотров
  • 1 комментарий
АЛАБА: «Ухожу из Баварии со слезами на глазах, но нужно сделать шаг вперед»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Баварии» Давид Алаба рассказал о своем решении покинуть мюнхенский клуб.

«Всегда трудно, когда какой-то период подходит к концу. Не секрет, что в «Баварии» я себя чувствую, как дома. Я ухожу из клуба со слезами на глазах, но в то же время смотрю в будущее. Я решил попробовать что-то новое, сделать шаг вперед. Чтобы стать сильнее, нужно покинуть зону комфорта. Иногда нужно шагнуть в неизвестность, чтобы вырасти», - сказал Алаба.

Алаба покинет «Баварию» по окончании сезона-2020/21 на правах свободного агента. 

Ранее сообщалось, что Алаба согласовал условия 5-летнего контракта с «Реалом».

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Источник — ФК Бавария

(1 голос)

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Комментарии
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 06.05.2021 14:16
    0
    Со слезами того, что тебе не захотели платить столько, сколько захотел твой агент?) Защитник который хотел зарплату как у Левандовски...
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 06.05.2021 14:16
    0
    Со слезами того, что тебе не захотели платить столько, сколько захотел твой агент?) Защитник который хотел зарплату как у Левандовски...
    Ссылка
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