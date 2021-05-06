АЛАБА: «Ухожу из Баварии со слезами на глазах, но нужно сделать шаг вперед»

Защитник «Баварии» Давид Алаба рассказал о своем решении покинуть мюнхенский клуб.

«Всегда трудно, когда какой-то период подходит к концу. Не секрет, что в «Баварии» я себя чувствую, как дома. Я ухожу из клуба со слезами на глазах, но в то же время смотрю в будущее. Я решил попробовать что-то новое, сделать шаг вперед. Чтобы стать сильнее, нужно покинуть зону комфорта. Иногда нужно шагнуть в неизвестность, чтобы вырасти», - сказал Алаба.

Алаба покинет «Баварию» по окончании сезона-2020/21 на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Алаба согласовал условия 5-летнего контракта с «Реалом».