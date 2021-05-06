Арина Соболенко – Анастасия Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчей 1/2 финала на турнире в Мадриде

  • 06.05.2021 17:50
  • 2010 просмотров
  • 3 комментария
Арина Соболенко – Анастасия Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

6 мая состоятся полуфинальные матчи на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.

Расписание дня:
 
14:00 – Эшли Барти [1] – Паула Бадоса – 6:4, 6:3
21:30 – Арина Соболенко [5] – Анастасия Павлюченкова

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 06.05.2021 18:41
    0
    Трьох московитів приземлили. Політ задовільний. Так тримати.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 06.05.2021 15:45
    +2
    Дааа, якщо Світоліній і Квітовій Еш виявилась не по зубах, то Бадосі тим більше. Все надто передбачувано, Ешлі іде до чергової перемоги. Не думаю, що Сабалєнка чи Павлючєнка здатні її зупинити.
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 06.05.2021 15:43
    -1
    Смотрим финал Барти-Сабаленка
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 06.05.2021 15:45
    +2
    Дааа, якщо Світоліній і Квітовій Еш виявилась не по зубах, то Бадосі тим більше. Все надто передбачувано, Ешлі іде до чергової перемоги. Не думаю, що Сабалєнка чи Павлючєнка здатні її зупинити.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 06.05.2021 18:41
    0
    Трьох московитів приземлили. Політ задовільний. Так тримати.
    Ссылка
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