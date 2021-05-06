Арина Соболенко – Анастасия Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 мая состоятся полуфинальные матчи на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
Расписание дня:
14:00 – Эшли Барти [1] – Паула Бадоса – 6:4, 6:3
21:30 – Арина Соболенко [5] – Анастасия Павлюченкова
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.