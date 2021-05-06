Только в Барселону. Агуэро определился с местом продолжения карьеры

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в конце этого сезона покинет английский клуб. 32-летний аргентинец заинтересовал множество топ-клубов.

Как сообщает Tribal Football, Агуэро окончательно определился с местом продолжения карьеры. Футболист хочет перейти только в «Барселону». Он готов даже снизить зарплату, чтобы переход осуществился.

Отмечается также, что Агуэро уже контактировал с представителями каталонского клуба, а «сине-гранатовые» знают о намерениях игрока.

Ранее сообщалось, что Агуэро перейдет в каталонский клуб, если там останется Лео Месси. В нынешнем сезоне на счету форварда 3 гола в 15 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.