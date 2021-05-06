Только в Барселону. Агуэро определился с местом продолжения карьеры

Аргентинский форвард «Манчестер Сити» решительно настроен относительно будущего клуба

  • 06.05.2021 12:26
  • 464 просмотра
  • 1 комментарий
Только в Барселону. Агуэро определился с местом продолжения карьеры
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в конце этого сезона покинет английский клуб. 32-летний аргентинец заинтересовал множество топ-клубов.

Как сообщает Tribal Football, Агуэро окончательно определился с местом продолжения карьеры. Футболист хочет перейти только в «Барселону». Он готов даже снизить зарплату, чтобы переход осуществился.

Отмечается также, что Агуэро уже контактировал с представителями каталонского клуба, а «сине-гранатовые» знают о намерениях игрока.

Ранее сообщалось, что Агуэро перейдет в каталонский клуб, если там останется Лео Месси. В нынешнем сезоне на счету форварда 3 гола в 15 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

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Источник — Tribal Football

(1 голос)

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Комментарии
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 06.05.2021 12:33
    +1
    Ожидаемо. Предсказуемо. Они с Месси кумовья. Не получилось с переходом Месси в МС, значит Агуэро перейдет в Барселону)
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 06.05.2021 12:33
    +1
    Ожидаемо. Предсказуемо. Они с Месси кумовья. Не получилось с переходом Месси в МС, значит Агуэро перейдет в Барселону)
    Ссылка
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