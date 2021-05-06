ATP Мадрид. Известны все участники 1/4 финала грунтового Мастерса

Шестого мая на Мастерсе в Мадриде состоялись матчи третьего круга.
ATP Мадрид. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Рафаэль Надаль [1] – Алексей Попырин [Q] – 6:3, 6:3
Александр Зверев [5] – Дэн Эванс – 6:3, 7:6 (3)
Доминик Тим [3] – Алекс де Минаур – 7:6(7), 6:4
Джон Изнер – Андрей Рублев [6] – 7:6(4), 3:6, 7:6(4)
Нижняя часть сетки
Александр Бублик – Аслан Карацев – 6:4, 6:3
Каспер Рууд – Стефанос Циципас [4] – 7:6(4), 6:4
Маттео Берреттини [8] – Федерико Дельбонис [Q] – 7:6(4), 6:4
Кристиан Гарин [16] – Даниил Медведев [2] – 6:4, 6:7(2), 6:1
ATP Мадрид. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Рафаэль Надаль [1] – Александр Зверев [5]
Доминик Тим [3] – Джон Изнер
Нижняя часть сетки
Александр Бублик – Каспер Рууд
Маттео Берреттини [8] – Кристиан Гарин [16]
Источник — Sport.ua
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