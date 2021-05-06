ATP Мадрид. Известны все участники 1/4 финала грунтового Мастерса

В третьем круге проиграли все российские теннисисты

  • 06.05.2021 22:26
  • 69 просмотров
  • 0 комментариев
ATP Мадрид. Известны все участники 1/4 финала грунтового Мастерса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Шестого мая на Мастерсе в Мадриде состоялись матчи третьего круга.
 
ATP Мадрид. 1/8 финала
 
Верхняя часть сетки
 
 Рафаэль Надаль [1] –  Алексей Попырин [Q] – 6:3, 6:3
 Александр Зверев [5] –  Дэн Эванс – 6:3, 7:6 (3)
 
 Доминик Тим [3] –  Алекс де Минаур – 7:6(7), 6:4
 Джон Изнер –  Андрей Рублев [6] – 7:6(4), 3:6, 7:6(4)
 
Нижняя часть сетки
 
 Александр Бублик –  Аслан Карацев – 6:4, 6:3
 Каспер Рууд –  Стефанос Циципас [4] – 7:6(4), 6:4
 
 Маттео Берреттини [8] –  Федерико Дельбонис [Q] – 7:6(4), 6:4
 Кристиан Гарин [16] –  Даниил Медведев [2] – 6:4, 6:7(2), 6:1
 
ATP Мадрид. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Рафаэль Надаль [1] –  Александр Зверев [5]
 Доминик Тим [3] –  Джон Изнер

Нижняя часть сетки

 Александр Бублик –  Каспер Рууд
 Маттео Берреттини [8] –   Кристиан Гарин [16]

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности