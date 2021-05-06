Илья ЗАБАРНЫЙ: «Через Колос мы будем готовиться к Заре, едем выигрывать»

Защитник «Динамо» Илья Забарный прокомментировал ничейный исход матча с «Мариуполем» (0:0) в рамках 25-го тура УПЛ.



- Не скажу, что мы устали. Мы точно так же готовилась, привыкли к такому ритму. Это футбол, так получилось, что сегодня сыграли 0:0, не получилось забить. Но ничего, мы не расстраиваемся, двигаемся дальше.



Мы знали, что будет тяжелая игра. Поле было сухое, местами даже очень. Было сложно его контролировать. Мы готовились к этому, знали, что так будет. Но получилось, как получилась.



- За последние 6 матчей пропустили только один гол. Это говорит о качестве обороны и вратаря «Динамо»?

- У нас в первую очередь идет организации игры в обороне, а потом атака. Каждая игра важная и мы приезжаем на матч только побеждать.



- Говорят, что матч с «Колосом» не будет ничего решать, ведь у вас впереди финал Кубка Украины против «Зари»...

- Через «Колос» мы будем готовиться к «Заре». В каждом матче мы отдаемся на 100%. Мы не едем туда, чтобы отыграть, мы едем туда выигрывать, – сказал Забарный.

Финал Кубка Украины состоится 13 мая в Тернополе, начало в 19:00.