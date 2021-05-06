ВИДЕО. Челси в финале ЛЧ, Зинченко снова среди лучших и ставим на Герту

Главные новости минувшего дня и прогноз на главные матчи

  • 06.05.2021 09:45
  • 2515 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Челси в финале ЛЧ, Зинченко снова среди лучших и ставим на Герту
© Getty Images/Global Images Ukraine

1. Челси в финале Лиги Чемпионов
2. Зинченко опять получил высокую оценку
3. Прогноз на матч Герта - Фрайбург

Эти и другие важные новости дня смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Виталий Петровский, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    justhateme
    online
      justhateme, 06.05.2021 09:55
    0
    А почему видеоновости на русском?
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 06.05.2021 09:55
    0
    А почему видеоновости на русском?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности