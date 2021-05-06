Луческу хочет видеть в Динамо 25-летнего форварда Ренато Кайзера

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, команда которого в нынешнем сезоне смогла прервать чемпионскую гегемонию «Шахтера» в УПЛ, вместе с руководством клуба активно планирует трансферную кампанию.
По имеющейся информации, в поле зрения «Динамо» входит 25-летний форвард «Атлетико Паранаэнсе» Ренато Кайзер. Подписать этого футболиста хочет лично Луческу, который хотел бы за счет новичка разнообразить атакующие действия команды.
Ренато Кайзер является воспитанником «Сантоса» и «Васко да Гамы». За «Атлетико Паранаэнсе» выступает с сентября минувшего года, перейдя в клуб за 775 тысяч евро из «Крузейро».
Ныне трансферная стоимость форварда на Transfermarkt оценивается в 1,3 миллиона евро.
Источник — Calciomercato.it
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Кровь из носу нужен форвард.
Кровь из носу нужен форвард.
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