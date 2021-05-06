Луческу хочет видеть в Динамо 25-летнего форварда Ренато Кайзера

Мирча по-прежнему огромное внимание уделяет бразильскому рынку

  • 06.05.2021 09:48
  • 6391 просмотр
  • 27 комментариев
Луческу хочет видеть в Динамо 25-летнего форварда Ренато Кайзера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ренато Кайзер

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, команда которого в нынешнем сезоне смогла прервать чемпионскую гегемонию «Шахтера» в УПЛ, вместе с руководством клуба активно планирует трансферную кампанию.

По имеющейся информации, в поле зрения «Динамо» входит 25-летний форвард «Атлетико Паранаэнсе» Ренато Кайзер. Подписать этого футболиста хочет лично Луческу, который хотел бы за счет новичка разнообразить атакующие действия команды.

Ренато Кайзер является воспитанником «Сантоса» и «Васко да Гамы». За «Атлетико Паранаэнсе» выступает с сентября минувшего года, перейдя в клуб за 775 тысяч евро из «Крузейро».

Ныне трансферная стоимость форварда на Transfermarkt оценивается в 1,3 миллиона евро.

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Источник — Calciomercato.it

(16 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.05.2021 11:12
    +3
    yan2018, 06.05.2021 11:10
    Даже в нарезке видео не забивает. Крепыш без техники и скорости. Зачем нужен еще один Беседин.
    Согласен. Что-то типа Беседина или Соля
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 06.05.2021 11:11
    0
    Bolshoi, 06.05.2021 11:03
    Наконечники всегда немного жестковаты, потому что приходиться толкаться с защитниками во вратарской, иначе его просто сомнут.
    Месси как-то справляется.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.05.2021 11:10
    +2
    J0e777, 06.05.2021 10:49
    зачем нам это полено бразильское,своих девать не куда
    Так нормальных наших нет у вас. Только в защите есть пару норм, как и у Шахты. Полузащита и нападение - дно (исключение - Цыганков, но и он подсел че-то в последнее время) . Полузащита и нападение - дно. На все атакующие позиции надо брать легионеров
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 06.05.2021 11:10
    0
    Даже в нарезке видео не забивает. Крепыш без техники и скорости. Зачем нужен еще один Беседин.
    Ссылка
    Дыряво 💩
    online
      Дыряво 💩, 06.05.2021 11:08
    -1
    SEMIRAMID, 06.05.2021 10:57
    Не стоит уподобляться руководству Шахтера и покупать латинских сов! У Динамо прекрасная школа по подготовке юных талантов! Вот там надо покапаться! Луческу в Шахтёре был вынужден просить о покупке бразильских игроков, так как футбольная школа Шахтер в удручающем состоянии! В Динамо другое дело! Здесь много перспективных, талантливых футболистов, которым надо давать шанс! Луческу в этом чемпионате на этом сделал акцент и достиг соответствующих результатов! И вообще, Динамо воспитало и подготовило 3 трёх обладателей Золотого Мяча (Блохин, Беланов, Шевченко). Ни один клуб Европы и мира не может похвастаться большим количеством доморощенных игроков! И лишь. Ювентус и Бавария тоже воспитали и подготовили по три обладателя Золотой мяча из своей страны!
    семирахитушка,а на аватарке у тебя,что за гнустный п*дик? не ты это случайно💩
    Ссылка
    Дыряво 💩
    online
      Дыряво 💩, 06.05.2021 11:05
    0
    без любимчиков Луческу, никак 🤣
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 06.05.2021 11:03
    -2
    J0e777, 06.05.2021 10:49
    зачем нам это полено бразильское,своих девать не куда
    Наконечники всегда немного жестковаты, потому что приходиться толкаться с защитниками во вратарской, иначе его просто сомнут.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 06.05.2021 11:00
    0
    norma_zap, 06.05.2021 10:42
    Создается впечатление, что исходя из средств Луческу вынужден выбирать "лучших из худших". Дай Бог чутье Мистера не подведет.
    Ещё пару сезонов и будет дубликат Шахтёра былых лет с бразильским комплектом игроков. Свои же полетят в Чайку, Колос и Зарю...
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 06.05.2021 10:58
    -1
    ZloyDeda, 06.05.2021 09:58
    За Марік більше хвилюйся
    как то до лампы мне тот марик, как и ты-умник)
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 06.05.2021 10:57
    -4
    Не стоит уподобляться руководству Шахтера и покупать латинских сов! У Динамо прекрасная школа по подготовке юных талантов! Вот там надо покапаться! Луческу в Шахтёре был вынужден просить о покупке бразильских игроков, так как футбольная школа Шахтер в удручающем состоянии! В Динамо другое дело! Здесь много перспективных, талантливых футболистов, которым надо давать шанс! Луческу в этом чемпионате на этом сделал акцент и достиг соответствующих результатов! И вообще, Динамо воспитало и подготовило 3 трёх обладателей Золотого Мяча (Блохин, Беланов, Шевченко). Ни один клуб Европы и мира не может похвастаться большим количеством доморощенных игроков! И лишь. Ювентус и Бавария тоже воспитали и подготовили по три обладателя Золотой мяча из своей страны!
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 06.05.2021 10:57
    +2
    dd dent, 06.05.2021 10:53
    Цена удивляет, хотелось бы верить что нормальный нап если это правда
    Депена вообще пришел бесплатно. Плохой игрок?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 06.05.2021 10:55
    +2
    Неплохой игрок последнего удара. Если Мирче нравится, можно брать.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.05.2021 10:53
    +1
    Цена удивляет, хотелось бы верить что нормальный нап если это правда
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 06.05.2021 10:49
    0
    зачем нам это полено бразильское,своих девать не куда
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 06.05.2021 10:42
    +6
    Создается впечатление, что исходя из средств Луческу вынужден выбирать "лучших из худших". Дай Бог чутье Мистера не подведет.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.05.2021 10:37
    +1
    Роман Лелюк, 06.05.2021 10:29
    бразильський Бєсєдін
    Наш клиент по деньгам.
    Кровь из носу нужен форвард.
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 06.05.2021 10:36
    -1
    Володимир Ляшенко, 06.05.2021 10:24
    Я б краще купив того гравця, який віддавав йому такі шикарні гольові передачі. Тобто більшу їх частину з цієї нарізки.
    Сам то ты понял, какой бред сморозил?
    Ссылка
    Роман Лелюк
    online
      Роман Лелюк, 06.05.2021 10:29
    +5
    бразильський Бєсєдін
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.05.2021 10:27
    +1
    Ну если подписался на инсту Данило Силву может и не утка.
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 06.05.2021 10:24
    +2
    Я б краще купив того гравця, який віддавав йому такі шикарні гольові передачі. Тобто більшу їх частину з цієї нарізки.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 06.05.2021 10:42
    +6
    Создается впечатление, что исходя из средств Луческу вынужден выбирать "лучших из худших". Дай Бог чутье Мистера не подведет.
    Ссылка
    Роман Лелюк
    online
      Роман Лелюк, 06.05.2021 10:29
    +5
    бразильський Бєсєдін
    Ссылка
    ZloyDeda
      ZloyDeda, 06.05.2021 09:59
    +4
    ZAKARPATFAN, 06.05.2021 09:54
    А статистика голов/ассистов где?
    Щоб ви тут, диванні "спеціалісти", срач влаштовували? Якось без вас розберуться!!!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.05.2021 11:12
    +3
    yan2018, 06.05.2021 11:10
    Даже в нарезке видео не забивает. Крепыш без техники и скорости. Зачем нужен еще один Беседин.
    Согласен. Что-то типа Беседина или Соля
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 06.05.2021 11:10
    +2
    J0e777, 06.05.2021 10:49
    зачем нам это полено бразильское,своих девать не куда
    Так нормальных наших нет у вас. Только в защите есть пару норм, как и у Шахты. Полузащита и нападение - дно (исключение - Цыганков, но и он подсел че-то в последнее время) . Полузащита и нападение - дно. На все атакующие позиции надо брать легионеров
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 06.05.2021 10:57
    +2
    dd dent, 06.05.2021 10:53
    Цена удивляет, хотелось бы верить что нормальный нап если это правда
    Депена вообще пришел бесплатно. Плохой игрок?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 06.05.2021 10:55
    +2
    Неплохой игрок последнего удара. Если Мирче нравится, можно брать.
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 06.05.2021 10:24
    +2
    Я б краще купив того гравця, який віддавав йому такі шикарні гольові передачі. Тобто більшу їх частину з цієї нарізки.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.05.2021 10:53
    +1
    Цена удивляет, хотелось бы верить что нормальный нап если это правда
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.05.2021 10:37
    +1
    Роман Лелюк, 06.05.2021 10:29
    бразильський Бєсєдін
    Наш клиент по деньгам.
    Кровь из носу нужен форвард.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.05.2021 10:27
    +1
    Ну если подписался на инсту Данило Силву может и не утка.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.05.2021 10:12
    +1
    А ведь раньше Ренато был только для Рината
    Ссылка
    ZloyDeda
      ZloyDeda, 06.05.2021 09:58
    +1
    090545, 06.05.2021 09:57
    А всех лишних в фарм-клуб Зарю.
    За Марік більше хвилюйся
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 06.05.2021 11:11
    0
    Bolshoi, 06.05.2021 11:03
    Наконечники всегда немного жестковаты, потому что приходиться толкаться с защитниками во вратарской, иначе его просто сомнут.
    Месси как-то справляется.
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 06.05.2021 11:10
    0
    Даже в нарезке видео не забивает. Крепыш без техники и скорости. Зачем нужен еще один Беседин.
    Ссылка
    Дыряво 💩
    online
      Дыряво 💩, 06.05.2021 11:05
    0
    без любимчиков Луческу, никак 🤣
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 06.05.2021 11:00
    0
    norma_zap, 06.05.2021 10:42
    Создается впечатление, что исходя из средств Луческу вынужден выбирать "лучших из худших". Дай Бог чутье Мистера не подведет.
    Ещё пару сезонов и будет дубликат Шахтёра былых лет с бразильским комплектом игроков. Свои же полетят в Чайку, Колос и Зарю...
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 06.05.2021 10:49
    0
    зачем нам это полено бразильское,своих девать не куда
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 06.05.2021 10:23
    0
    ZAKARPATFAN, 06.05.2021 10:07
    Ты что намекаешь что его статистику сюда не выставили, потому что у него 0 голов и 0 ассистов?
    Ну не совсем, "За "Атлетико Паранаэнсе" Кайзер провел 32 матча (9 голов) во всех турнирах".
    Ссылка
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