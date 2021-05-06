Верес вновь тренируется в Ровно

Лидер Первой лиги Украины «Верес» в среду, 5 мая, провел тренировку не в Здолбунове, как обычно, а на стадионе Университета водного хозяйства и природопользования в Ровно. Это позволил подопечным Юрия Вирта не только не тратить время и силы на переезды, но и готовиться на газоне лучшего качества.

4 мая главный тренер «Вереса» Юрий Вирт отпраздновал свой 47-й день рождения, и его подопечные пообещали сделать ему подарок в виде победы в очередном календарном матче с «Кристаллом», который состоится в ближайшую пятницу. Тем более, что ровенчане смогут задействовать всех ведущих игроков, за исключением дисквалифицированного защитника Игоря Солдата.

По имеющейся информации, Ровенский горсовет принял важное решение выделить еще 50 миллионов гривен на реконструкцию местного стадиона «Авангард». Представители власти считают, что этих средств должно хватить, чтобы закончить реконструкцию объекта на треть. В случае выхода «Вереса» в Премьер-лигу подопечные Юрия Вирта в новом сезоне будут принимать соперников в соседнем Луцке, или, по примеру «Мариуполя» в нынешнем чемпионате УПЛ, все домашние поединки первой половины сезона проведут в гостях, а весной следующего года будут постоянно играть в Ровно после ввода в эксплуатацию стадиона «Авангард».

«Верес» уверенно лидирует в Первой лиге, набрав 52 очка и имея два матча в запасе.