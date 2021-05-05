Унаи ЭМЕРИ: «Мы здорово выглядели в этом розыгрыше Лиги Европы»

Наставник «Вильярреала» - о матче против «Арсенала»

  • 05.05.2021 19:32
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Унаи ЭМЕРИ: «Мы здорово выглядели в этом розыгрыше Лиги Европы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги Европы против «Арсенала»:

«Для нас наступил прекрасный момент. Весь год мы работали над тем, чтобы обрести уверенность в себе, результатах и целях. Мы здорово выглядели в этом розыгрыше Лиги Европы.

Мы подходим к ближайшему матчу с тем же настроем. Постараемся развить успех, достигнутый в первые 90 минут. Мы ведем 2:1, но это мало что меняет. Постараемся подготовиться к любому развитию событий.

Когда я анализирую оппонентов, первое, что делаю, это готовлюсь противостоять их наилучшему образцу. «Арсенал» организационно крепок, умеет владеть мячом, комбинировать и располагает быстрыми и техничными футболистами. Мы увидим завтра Пьер-Эмерика Обамеянга, так что столкнемся с сильнейшей версией «Арсенала» как в командном, так и в индивидуальном плане».

Первый матч дома «Вильярреал» выиграл 2:1.

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Источник — УЕФА

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