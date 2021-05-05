Микель АРТЕТА: «Лига Европы много значит для игроков Арсенала»

Завтра, 6 мая «Арсенал» в ответном матче полуфинала Лиги Европы дома примет «Вильярреал» после поражения 1:2 в Испании.

Главный тренер «Канониров» Микель Артета поделился ожиданиями от матча:

«Это правда, по разным причинам для некоторых игроков нынешний сезон может стать последним в клубе. Я вижу, как много для них значит Лига Европы и как они хотят ее выиграть.

Пьер-Эмерик Обамеянг сыграл хорошо в воскресном победном матче с «Ньюкаслом». Он чувствовал себя намного лучше, чем в предыдущие дни.

Для Обамеянга было очень важно забить гол, так что сейчас у него все нормально. Это всего десятый еврокубковый полуфинал «Арсенала», поэтому для нас это очень важный момент сезона».