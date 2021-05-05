Микель АРТЕТА: «Лига Европы много значит для игроков Арсенала»

Наставник «Арсенала» - о полуфинале Лиги Европы

  • 05.05.2021 19:04
  • 125 просмотров
  • 0 комментариев
Главные новости
Ворскла – Десна – 1:0. LIVE

- Футбол

3
2042
Александрия - Колос - 0:1. LIVE

- Футбол

0
851
Днепр-1 - Заря - 0:0. LIVE

- Футбол

3
1310
Микель АРТЕТА: «Лига Европы много значит для игроков Арсенала»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Завтра, 6 мая «Арсенал» в ответном матче полуфинала Лиги Европы дома примет «Вильярреал» после поражения 1:2 в Испании.

Главный тренер «Канониров» Микель Артета поделился ожиданиями от матча:

«Это правда, по разным причинам для некоторых игроков нынешний сезон может стать последним в клубе. Я вижу, как много для них значит Лига Европы и как они хотят ее выиграть.

Пьер-Эмерик Обамеянг сыграл хорошо в воскресном победном матче с «Ньюкаслом». Он чувствовал себя намного лучше, чем в предыдущие дни.

Для Обамеянга было очень важно забить гол, так что сейчас у него все нормально. Это всего десятый еврокубковый полуфинал «Арсенала», поэтому для нас это очень важный момент сезона».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности