WTA Мадрид. Барти продолжает доминировать. Известны все полуфиналистки

Пятого мая состоялись матчи 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.



Первая ракетка мира Эшли Барти в трех сетах переиграла трехкратную победительницу данных соревнований Петру Квитову, добыв 15-ю побед подряд на красном грунте.



В полуфинале австралийка встретится с испанкой Паулой Бадосой, переигравшей ее месяц назад на зеленой глине в рамках турнира в Чарльстоне.



Еще одну путевку в финал разыграют россиянка Анастасия Павлюченкова и Арина Соболенко из Беларуси.

Мадрид. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Эшли Барти [1] – Петра Квитова [9] – 6:1, 3:6, 6:3

Паула Бадоса – Белинда Бенчич [8] – 6:4, 7:5

Нижняя часть сетки

Арина Соболенко [5] – Элиза Мертенс [13] – 6:1, 4:0 (отказ)

Анастасия Павлюченкова – Каролина Мухова – 7:6(4), 7:6(2)

Мадрид. Пары 1/2 финала

Эшли Барти [1] – Паула Бадоса

Арина Соболенко [5] – Анастасия Павлюченкова