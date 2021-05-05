WTA Мадрид. Барти продолжает доминировать. Известны все полуфиналистки

Первая ракетка мира готова взять реванш у Паулы Бадосы за поражение в Чарльстоне

  • 05.05.2021 21:11
  • 794 просмотра
  • 1 комментарий
WTA Мадрид. Барти продолжает доминировать. Известны все полуфиналистки
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

Пятого мая состоялись матчи 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
 
Первая ракетка мира Эшли Барти в трех сетах переиграла трехкратную победительницу данных соревнований Петру Квитову, добыв 15-ю побед подряд на красном грунте.
 
В полуфинале австралийка встретится с испанкой Паулой Бадосой, переигравшей ее месяц назад на зеленой глине в рамках турнира в Чарльстоне.
 
Еще одну путевку в финал разыграют россиянка Анастасия Павлюченкова и Арина Соболенко из Беларуси.

Мадрид. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Эшли Барти [1] –  Петра Квитова [9] – 6:1, 3:6, 6:3
 Паула Бадоса –  Белинда Бенчич [8] – 6:4, 7:5

Нижняя часть сетки

 Арина Соболенко [5] –  Элиза Мертенс [13] – 6:1, 4:0 (отказ)
 Анастасия Павлюченкова –  Каролина Мухова – 7:6(4), 7:6(2)

Мадрид. Пары 1/2 финала

 Эшли Барти [1] –  Паула Бадоса
 Арина Соболенко [5]  –  Анастасия Павлюченкова

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Sashamar
    online
      Sashamar, 05.05.2021 21:58
    0
    Кілька міркувань. По перше, не факт, що Світоліна, якби й дотисла Тайхманн, пройшла б таку Бадосу. За підтримки своїх трибун Бадосі, так, як вона грає зараз, цілком до снаги пройти Барті, яка, в свою чергу, далека від ідеалу, хоч і виграє.
    З іншого боку ті, хто принципово не може вболівати за росіянок, навіть якщо вони нічим себе не заплямили (не верзли про "братні народи", як етнічна татарка Кудерметова, або про велич Росії і змову проти неї, як народжена у Львові Вєсніна), можуть виходити із практичних міркувань: у разі виходу в фінал Соболенко обходить Світоліну в рейтингу. Так, щоб її зупинити, Насті доведеться стрибнути вище голови (а вона ще й пару з Остапкою зараз грає), але будемо сподіватися.
    При всій любові до Ешлі, я б особисто проти фіналу Бадоса - Павлюченкова не заперечував би
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 05.05.2021 21:58
    0
    Кілька міркувань. По перше, не факт, що Світоліна, якби й дотисла Тайхманн, пройшла б таку Бадосу. За підтримки своїх трибун Бадосі, так, як вона грає зараз, цілком до снаги пройти Барті, яка, в свою чергу, далека від ідеалу, хоч і виграє.
    З іншого боку ті, хто принципово не може вболівати за росіянок, навіть якщо вони нічим себе не заплямили (не верзли про "братні народи", як етнічна татарка Кудерметова, або про велич Росії і змову проти неї, як народжена у Львові Вєсніна), можуть виходити із практичних міркувань: у разі виходу в фінал Соболенко обходить Світоліну в рейтингу. Так, щоб її зупинити, Насті доведеться стрибнути вище голови (а вона ще й пару з Остапкою зараз грає), але будемо сподіватися.
    При всій любові до Ешлі, я б особисто проти фіналу Бадоса - Павлюченкова не заперечував би
    Ссылка
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