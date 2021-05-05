WTA Мадрид. Барти продолжает доминировать. Известны все полуфиналистки

Пятого мая состоялись матчи 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
Первая ракетка мира Эшли Барти в трех сетах переиграла трехкратную победительницу данных соревнований Петру Квитову, добыв 15-ю побед подряд на красном грунте.
В полуфинале австралийка встретится с испанкой Паулой Бадосой, переигравшей ее месяц назад на зеленой глине в рамках турнира в Чарльстоне.
Еще одну путевку в финал разыграют россиянка Анастасия Павлюченкова и Арина Соболенко из Беларуси.
Мадрид. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Эшли Барти [1] – Петра Квитова [9] – 6:1, 3:6, 6:3
Паула Бадоса – Белинда Бенчич [8] – 6:4, 7:5
Нижняя часть сетки
Арина Соболенко [5] – Элиза Мертенс [13] – 6:1, 4:0 (отказ)
Анастасия Павлюченкова – Каролина Мухова – 7:6(4), 7:6(2)
Мадрид. Пары 1/2 финала
Эшли Барти [1] – Паула Бадоса
Арина Соболенко [5] – Анастасия Павлюченкова
Источник — Sport.ua
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З іншого боку ті, хто принципово не може вболівати за росіянок, навіть якщо вони нічим себе не заплямили (не верзли про "братні народи", як етнічна татарка Кудерметова, або про велич Росії і змову проти неї, як народжена у Львові Вєсніна), можуть виходити із практичних міркувань: у разі виходу в фінал Соболенко обходить Світоліну в рейтингу. Так, щоб її зупинити, Насті доведеться стрибнути вище голови (а вона ще й пару з Остапкою зараз грає), але будемо сподіватися.
При всій любові до Ешлі, я б особисто проти фіналу Бадоса - Павлюченкова не заперечував би
З іншого боку ті, хто принципово не може вболівати за росіянок, навіть якщо вони нічим себе не заплямили (не верзли про "братні народи", як етнічна татарка Кудерметова, або про велич Росії і змову проти неї, як народжена у Львові Вєсніна), можуть виходити із практичних міркувань: у разі виходу в фінал Соболенко обходить Світоліну в рейтингу. Так, щоб її зупинити, Насті доведеться стрибнути вище голови (а вона ще й пару з Остапкою зараз грає), але будемо сподіватися.
При всій любові до Ешлі, я б особисто проти фіналу Бадоса - Павлюченкова не заперечував би
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