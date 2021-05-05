Лопатецкая проиграла на старте турнира в Турции

Результаты Дарьи не радуют

  • 05.05.2021 18:21
  • 168 просмотров
  • 3 комментария
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Лопатецкая проиграла на старте турнира в Турции
© ФТУ. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№435 WTA) завершила борьбу на еще одном 15-тысячнике ITF в Анталье.
 
В матче первого круга украинка, которая получила четвертый номер посева, проиграла Озлем Услу из Турции (№1108 WTA).
 
Анталья. Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Озлем Услу (Турция) – 0:6, 4:6
 
На прошлой неделе Лопатецкая завершила борьбу во втором круге аналогичного турнира.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 05.05.2021 18:53
    0
    Ці поразкі дуже давлять на псіхіку спортсменкі, жаль ії
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 05.05.2021 18:39
    -1
    Это Цырк!
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 05.05.2021 18:30
    +3
    Ех, шкода Дашу, але продовжуємо вірити, що відновиться.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 05.05.2021 18:30
    +3
    Ех, шкода Дашу, але продовжуємо вірити, що відновиться.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 05.05.2021 18:53
    0
    Ці поразкі дуже давлять на псіхіку спортсменкі, жаль ії
    Ссылка
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