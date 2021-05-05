Лопатецкая проиграла на старте турнира в Турции

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№435 WTA) завершила борьбу на еще одном 15-тысячнике ITF в Анталье.



В матче первого круга украинка, которая получила четвертый номер посева, проиграла Озлем Услу из Турции (№1108 WTA).



Анталья. Первый круг

Дарья Лопатецкая (Украина) – Озлем Услу (Турция) – 0:6, 4:6



На прошлой неделе Лопатецкая завершила борьбу во втором круге аналогичного турнира.