Лопатецкая проиграла на старте турнира в Турции

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№435 WTA) завершила борьбу на еще одном 15-тысячнике ITF в Анталье.
В матче первого круга украинка, которая получила четвертый номер посева, проиграла Озлем Услу из Турции (№1108 WTA).
Анталья. Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Озлем Услу (Турция) – 0:6, 4:6
На прошлой неделе Лопатецкая завершила борьбу во втором круге аналогичного турнира.
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Источник — Sport.ua
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