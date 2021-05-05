У Касильяса снова возникли проблемы с сердцем

У легендарного испанского вратаря Икера Касильяса, который два года назад перенес инфаркт во время тренировки, снова возникли проблемы с сердцем.
В прошлую среду, 28 апреля, Касильяс начал испытывать сильную боль в груди. Он отправился в одну из больниц Мадрида в сопровождении одного из друзей.
Врачи провели все необходимые анализы, инфаркт у Касильяса не был выявлен. Утром он был выписан из больницы.
Напомним, в конце 2020 года Касильяс получил руководящую должность в «Реале».
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Источник — AS
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