Лестер интересуется партнером Малиновского по Аталанте

«Лестер» проявляет интерес к левому защитнику «Аталанты» Робину Госенсу. Английский клуб предложил за 26-летнего немца 25 миллионов евро плюс бонусы.
Вряд ли «Аталанта» примет такое предложение. Бергамаски оценивают своего игрока в 35-40 миллионов.
Кроме «Лестера», интерес к Госенсу проявляют «Интер», «Ювентус» и «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне на счету Госенса 11 голов и 8 ассистов в 39 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.
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Источник — Twitter
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