Лестер интересуется партнером Малиновского по Аталанте

Робин Госенс может продолжить карьеру в АПЛ

  • 05.05.2021 16:01
  • 882 просмотра
  • 0 комментариев
Лестер интересуется партнером Малиновского по Аталанте
© Getty Images/Global Images Ukraine. Робин Госенс

«Лестер» проявляет интерес к левому защитнику «Аталанты» Робину Госенсу. Английский клуб предложил за 26-летнего немца 25 миллионов евро плюс бонусы.

Вряд ли «Аталанта» примет такое предложение. Бергамаски оценивают своего игрока в 35-40 миллионов.

Кроме «Лестера», интерес к Госенсу проявляют «Интер», «Ювентус» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне на счету Госенса 11 голов и 8 ассистов в 39 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности