Лестер интересуется партнером Малиновского по Аталанте

«Лестер» проявляет интерес к левому защитнику «Аталанты» Робину Госенсу. Английский клуб предложил за 26-летнего немца 25 миллионов евро плюс бонусы.

Вряд ли «Аталанта» примет такое предложение. Бергамаски оценивают своего игрока в 35-40 миллионов.

Кроме «Лестера», интерес к Госенсу проявляют «Интер», «Ювентус» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне на счету Госенса 11 голов и 8 ассистов в 39 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.