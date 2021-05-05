ВИДЕО. За что удалили Де Пену в матче с Мариуполем

На 51-й минуте 25-го тура Украинской Премьер-лиги против «Мариуполя» вингер «Динамо» Карлос Де Пена был повторно предупрежден за фол против Сергея Горбунова на чужой половине.
Отметим, что это первое удаление уругвайца в карьере.
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Источник — ТСН
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Хотя , если вспоминать матч первого тура , то там вообще игроки Собаки откровенно прыгали в ноги , а удалили все равно динамовца, так что ничего удивительного
Хотя , если вспоминать матч первого тура , то там вообще игроки Собаки откровенно прыгали в ноги , а удалили все равно динамовца, так что ничего удивительного
Буяльскому желтую могли не давать. Для него это ,по моему, тоже четвертая
Хотя , если вспоминать матч первого тура , то там вообще игроки Собаки откровенно прыгали в ноги , а удалили все равно динамовца, так что ничего удивительного
Буяльскому желтую могли не давать. Для него это ,по моему, тоже четвертая
Хотя , если вспоминать матч первого тура , то там вообще игроки Собаки откровенно прыгали в ноги , а удалили все равно динамовца, так что ничего удивительного
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