ВИДЕО. За что удалили Де Пену в матче с Мариуполем

Первое удаление уругвайца в карьере

  • 05.05.2021 15:30
  • 4509 просмотров
  • 14 комментариев
ВИДЕО. За что удалили Де Пену в матче с Мариуполем
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос де Пена

На 51-й минуте 25-го тура Украинской Премьер-лиги против «Мариуполя» вингер «Динамо» Карлос Де Пена был повторно предупрежден за фол против Сергея Горбунова на чужой половине.
 
Отметим, что это первое удаление уругвайца в карьере.

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Источник — ТСН

(9 голосов)

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Комментарии
    sahka1981
    online
      sahka1981, 05.05.2021 17:00
    0
    funcat, 05.05.2021 16:57
    самое смшеное , что Горбунвоа должны были еще в первом тайме удалять , когда он прыгнул в Беседина, но судейка отработала свой ржавый гонорар.
    Хотя , если вспоминать матч первого тура , то там вообще игроки Собаки откровенно прыгали в ноги , а удалили все равно динамовца, так что ничего удивительного
    Да забей ведь ничего не решала игра, + вара не было, а так красную игроку Марика пришлось бы дать. А Де Пене люлей навешать, с такой игрой, пусть лучше назад в Дубаи летит на отдых.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 16:57
    +1
    самое смшеное , что Горбунвоа должны были еще в первом тайме удалять , когда он прыгнул в Беседина, но судейка отработала свой ржавый гонорар.
    Хотя , если вспоминать матч первого тура , то там вообще игроки Собаки откровенно прыгали в ноги , а удалили все равно динамовца, так что ничего удивительного
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 16:55
    +1
    ENJOY, 05.05.2021 16:53
    долбоеб уругвайский
    приятно познакомиться
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 05.05.2021 16:53
    -1
    долбоеб уругвайский
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 05.05.2021 16:50
    0
    Dmytro Solovyov, 05.05.2021 16:45
    Если уж так рассуждать, то по делу как раз первая жёлтая (сознательно без какой-либо надобности зацепил игрока), а вторая - да, получилось жёстко, но шел на мяч, ноги убирал... - здесь уже можно было и "пожалеть"...
    Ну первую он на эмоциях заработал, там Беседина скосили в борьбе за мяч (трішкі в ніжку, трішкі в м"яч), вот он и озлобился...
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 05.05.2021 16:45
    0
    vital, 05.05.2021 15:48
    Не бачив першу жовту, але друга по-ділу.
    Если уж так рассуждать, то по делу как раз первая жёлтая (сознательно без какой-либо надобности зацепил игрока), а вторая - да, получилось жёстко, но шел на мяч, ноги убирал... - здесь уже можно было и "пожалеть"...
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 05.05.2021 16:37
    +3
    И первая и вторая жёлтая по делу и по ГЛУПОСТИ Де Пены...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 05.05.2021 16:22
    +1
    Глупая карточка Де Пены.
    Буяльскому желтую могли не давать. Для него это ,по моему, тоже четвертая
    Ссылка
    salomon77757
    online
      salomon77757, 05.05.2021 16:14
    -1
    Виктор Алтухов, 05.05.2021 15:57
    Один из немногих случаев, когда судью не купили, и вот тебе на, осмелился удалить.
    Гнида
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.05.2021 16:13
    +3
    vital, 05.05.2021 15:48
    Не бачив першу жовту, але друга по-ділу.
    Только после того, как игрок Мариуполя сыграл рукой.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 05.05.2021 16:07
    +5
    Де Пена хреново провел матч.
    Ссылка
    Виктор Алтухов
    online
      Виктор Алтухов, 05.05.2021 15:57
    -11
    Один из немногих случаев, когда судью не купили, и вот тебе на, осмелился удалить.
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 05.05.2021 15:56
    -4
    та в отпуск он хотел пораньше свалить
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 05.05.2021 15:48
    +1
    Не бачив першу жовту, але друга по-ділу.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 05.05.2021 16:07
    +5
    Де Пена хреново провел матч.
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 05.05.2021 16:37
    +3
    И первая и вторая жёлтая по делу и по ГЛУПОСТИ Де Пены...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.05.2021 16:13
    +3
    vital, 05.05.2021 15:48
    Не бачив першу жовту, але друга по-ділу.
    Только после того, как игрок Мариуполя сыграл рукой.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 16:57
    +1
    самое смшеное , что Горбунвоа должны были еще в первом тайме удалять , когда он прыгнул в Беседина, но судейка отработала свой ржавый гонорар.
    Хотя , если вспоминать матч первого тура , то там вообще игроки Собаки откровенно прыгали в ноги , а удалили все равно динамовца, так что ничего удивительного
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 05.05.2021 16:55
    +1
    ENJOY, 05.05.2021 16:53
    долбоеб уругвайский
    приятно познакомиться
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 05.05.2021 16:22
    +1
    Глупая карточка Де Пены.
    Буяльскому желтую могли не давать. Для него это ,по моему, тоже четвертая
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 05.05.2021 15:48
    +1
    Не бачив першу жовту, але друга по-ділу.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 05.05.2021 17:00
    0
    funcat, 05.05.2021 16:57
    самое смшеное , что Горбунвоа должны были еще в первом тайме удалять , когда он прыгнул в Беседина, но судейка отработала свой ржавый гонорар.
    Хотя , если вспоминать матч первого тура , то там вообще игроки Собаки откровенно прыгали в ноги , а удалили все равно динамовца, так что ничего удивительного
    Да забей ведь ничего не решала игра, + вара не было, а так красную игроку Марика пришлось бы дать. А Де Пене люлей навешать, с такой игрой, пусть лучше назад в Дубаи летит на отдых.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 05.05.2021 16:50
    0
    Dmytro Solovyov, 05.05.2021 16:45
    Если уж так рассуждать, то по делу как раз первая жёлтая (сознательно без какой-либо надобности зацепил игрока), а вторая - да, получилось жёстко, но шел на мяч, ноги убирал... - здесь уже можно было и "пожалеть"...
    Ну первую он на эмоциях заработал, там Беседина скосили в борьбе за мяч (трішкі в ніжку, трішкі в м"яч), вот он и озлобился...
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 05.05.2021 16:45
    0
    vital, 05.05.2021 15:48
    Не бачив першу жовту, але друга по-ділу.
    Если уж так рассуждать, то по делу как раз первая жёлтая (сознательно без какой-либо надобности зацепил игрока), а вторая - да, получилось жёстко, но шел на мяч, ноги убирал... - здесь уже можно было и "пожалеть"...
    Ссылка
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