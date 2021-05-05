ВИДЕО. 37 лет легендарной драке в финале Кубка Испании с участием Марадоны

Это было настоящее побоище

  • 05.05.2021 14:31
  • 1560 просмотров
  • 7 комментариев
ВИДЕО. 37 лет легендарной драке в финале Кубка Испании с участием Марадоны
© colgadosporelfutbol

Пятого мая 1984 года в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» «Атлетик» из Бильбао с минимальным счетом обыграл каталонскую «Барселону» в финале Кубка Испании (1:0). Но эта встреча больше запомнилась грандиозным побоищем.
 
На протяжении всего матч полузащитник Андони Гойкоэчеа по прозвищу «мясник из Бильбао» охотился за ногами лидеров каталонского клуба, в том числе неоднократно под его удары попал Диего Марадона. Аргентинец оказался на газоне не менее 15 раз за матч, после чего не выдержал и набросился на противников. Когда Марадона сам оказался на газоне, на его защиту подоспели другие игроки «Барсы».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 05.05.2021 15:17
    0
    NeRoN69, 05.05.2021 14:57
    ММА нервно курит
    Ага, навіть у UFC такий удар вважається забороненим. І в такому випадку цьому бійцю зараховується поразка через заборонений удар.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 05.05.2021 15:04
    0
    Женя Матийчук, 05.05.2021 14:43
    фига себе как Диего с колена заехал в челюсть
    смешки смешками но арбитр что слепой? реально удалять за такую игру нужно!
    Да надо было удалять Диего!
    Только в случае, если бы судья до этого удалил, как минимум пол команды Атлетика!
    Которые рубали Марадонну просто нещадно!
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 05.05.2021 14:58
    +1
    sergio_terry, 05.05.2021 14:53
    Это уже, как я понял после игры было.
    Ты посмотри, как на протяжении игры его лупили по ногам, у Диего просто нервы не выдержали.
    Футболисты Атлетико как проститутки играли, били исподтишка.
    так я за то и говорю, судья чего не удалял за такую игру
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 05.05.2021 14:57
    +2
    ММА нервно курит
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 05.05.2021 14:56
    +2
    судья мудак надо было брать в руки сразу всё но марадона лучший игрок всех времён и народов
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 05.05.2021 14:53
    -1
    Женя Матийчук, 05.05.2021 14:43
    фига себе как Диего с колена заехал в челюсть
    смешки смешками но арбитр что слепой? реально удалять за такую игру нужно!
    Это уже, как я понял после игры было.
    Ты посмотри, как на протяжении игры его лупили по ногам, у Диего просто нервы не выдержали.
    Футболисты Атлетико как проститутки играли, били исподтишка.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 05.05.2021 14:43
    -3
    фига себе как Диего с колена заехал в челюсть
    смешки смешками но арбитр что слепой? реально удалять за такую игру нужно!
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 05.05.2021 14:57
    +2
    ММА нервно курит
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 05.05.2021 14:56
    +2
    судья мудак надо было брать в руки сразу всё но марадона лучший игрок всех времён и народов
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 05.05.2021 14:58
    +1
    sergio_terry, 05.05.2021 14:53
    Это уже, как я понял после игры было.
    Ты посмотри, как на протяжении игры его лупили по ногам, у Диего просто нервы не выдержали.
    Футболисты Атлетико как проститутки играли, били исподтишка.
    так я за то и говорю, судья чего не удалял за такую игру
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 05.05.2021 15:17
    0
    NeRoN69, 05.05.2021 14:57
    ММА нервно курит
    Ага, навіть у UFC такий удар вважається забороненим. І в такому випадку цьому бійцю зараховується поразка через заборонений удар.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 05.05.2021 15:04
    0
    Женя Матийчук, 05.05.2021 14:43
    фига себе как Диего с колена заехал в челюсть
    смешки смешками но арбитр что слепой? реально удалять за такую игру нужно!
    Да надо было удалять Диего!
    Только в случае, если бы судья до этого удалил, как минимум пол команды Атлетика!
    Которые рубали Марадонну просто нещадно!
    Ссылка
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