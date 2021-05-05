ВИДЕО. 37 лет легендарной драке в финале Кубка Испании с участием Марадоны

Пятого мая 1984 года в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» «Атлетик» из Бильбао с минимальным счетом обыграл каталонскую «Барселону» в финале Кубка Испании (1:0). Но эта встреча больше запомнилась грандиозным побоищем.



На протяжении всего матч полузащитник Андони Гойкоэчеа по прозвищу «мясник из Бильбао» охотился за ногами лидеров каталонского клуба, в том числе неоднократно под его удары попал Диего Марадона. Аргентинец оказался на газоне не менее 15 раз за матч, после чего не выдержал и набросился на противников. Когда Марадона сам оказался на газоне, на его защиту подоспели другие игроки «Барсы».