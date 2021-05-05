ВИДЕО. 37 лет легендарной драке в финале Кубка Испании с участием Марадоны

Пятого мая 1984 года в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» «Атлетик» из Бильбао с минимальным счетом обыграл каталонскую «Барселону» в финале Кубка Испании (1:0). Но эта встреча больше запомнилась грандиозным побоищем.
На протяжении всего матч полузащитник Андони Гойкоэчеа по прозвищу «мясник из Бильбао» охотился за ногами лидеров каталонского клуба, в том числе неоднократно под его удары попал Диего Марадона. Аргентинец оказался на газоне не менее 15 раз за матч, после чего не выдержал и набросился на противников. Когда Марадона сам оказался на газоне, на его защиту подоспели другие игроки «Барсы».
Источник — Sport.ua
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смешки смешками но арбитр что слепой? реально удалять за такую игру нужно!
Только в случае, если бы судья до этого удалил, как минимум пол команды Атлетика!
Которые рубали Марадонну просто нещадно!
Ты посмотри, как на протяжении игры его лупили по ногам, у Диего просто нервы не выдержали.
Футболисты Атлетико как проститутки играли, били исподтишка.
смешки смешками но арбитр что слепой? реально удалять за такую игру нужно!
Ты посмотри, как на протяжении игры его лупили по ногам, у Диего просто нервы не выдержали.
Футболисты Атлетико как проститутки играли, били исподтишка.
смешки смешками но арбитр что слепой? реально удалять за такую игру нужно!
Ты посмотри, как на протяжении игры его лупили по ногам, у Диего просто нервы не выдержали.
Футболисты Атлетико как проститутки играли, били исподтишка.
смешки смешками но арбитр что слепой? реально удалять за такую игру нужно!
Только в случае, если бы судья до этого удалил, как минимум пол команды Атлетика!
Которые рубали Марадонну просто нещадно!
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