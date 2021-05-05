Давид ХОЧОЛАВА: «Надеюсь, закроем все вопросы по поводу второго места»

27-летний грузинский защитник «Шахтера» Давид Хочолава поделился мнением по поводу предстоящей игры 25-го тура УПЛ против «Миная».
«Сегодня была больше работа на тактику, стандарты, выход в атаку. Получилась интенсивная и тактическая тренировка. Меньше нагрузки всего один день было.
В матче против «Днепра-1» самое главное было добиться результата, потому что хотелось переступить через себя, выиграть и вернуться на победный путь. Надеюсь, уже в следующем матче закроем все вопросы по поводу второго места и будем участвовать в Лиге чемпионов в будущем году», — отметил Хочолава.
Матч 25-го тура УПЛ «Шахтер» — «Минай» состоится в четверг, 6 мая, в 19:00
Источник — ФК Шахтер Донецк
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