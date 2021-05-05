Давид ХОЧОЛАВА: «Надеюсь, закроем все вопросы по поводу второго места»

Футболист «Шахтера» рассказал о подготовке к поединку против «Миная»

  • 05.05.2021 13:42
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Давид ХОЧОЛАВА: «Надеюсь, закроем все вопросы по поводу второго места»
© Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний грузинский защитник «Шахтера» Давид Хочолава поделился мнением по поводу предстоящей игры 25-го тура УПЛ против «Миная».

«Сегодня была больше работа на тактику, стандарты, выход в атаку. Получилась интенсивная и тактическая тренировка. Меньше нагрузки всего один день было.

В матче против «Днепра-1» самое главное было добиться результата, потому что хотелось переступить через себя, выиграть и вернуться на победный путь. Надеюсь, уже в следующем матче закроем все вопросы по поводу второго места и будем участвовать в Лиге чемпионов в будущем году», — отметил Хочолава.

Матч 25-го тура УПЛ «Шахтер» — «Минай» состоится в четверг, 6 мая, в 19:00

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 05.05.2021 13:52
    0
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 05.05.2021 13:52
    0
    Ссылка
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