Динамо – Мариуполь. В старте киевлян выйдут Бойко, Тымчик и Цыганков

Сегодня, 5 мая, состоится матч двадцать пятого тура чемпионата Украины, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Мариуполь». Стали известны стартовые составы команд.

За киевлян сыграют Денис Бойко и Александр Тымчик, которые большую часть сезона просидели на скамейке для запасных, а также Виктор Цыганков, пропустивший предыдущий матч из-за проблем с физической готовностью.

«Динамо»: Бойко – Миколенко, Попов, Забарный, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, де Пена, Цыганков, Беседин.

Запасные: Бущан, Кендзера, Сирота, Сидклей, Караваев, Гармаш, Леднев, Родригеш, Супряга.

«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Мампасси, Кирюханцев, Мишнев, Танковский, Топалов, Горбунов, Бондаренко, Кулаков.

Запасные: Кудрик, Драмбаев, Муравский, Сагуткин, Меличенко, Чех, Петерман, Кащук, Сикан.

Поединок пройдет в Мариуполе на стадионе имени В.Бойко, стартовый свисток прозвучит в 14:00.