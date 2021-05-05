Динамо U-19 — Мариуполь U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 6 мая, состоится поединок 25-го тура юношеского первенства Украины, в котором «Динамо» U-19 примет «Мариуполь» U-19.
Матч пройдет на одном из полей загородной клубной базы «Динамо» в Конча-Заспе. Прямая трансляция встречи начнется в 12:00.
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Источник — ФК Динамо Киев
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