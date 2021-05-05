ОФИЦИАЛЬНО: Матч Колос — Динамо состоится без зрителей

В воскресенье, 9 мая, в Ковалевке пройдет заключительный матч УПЛ сезона 2020/2021, в котором «Колос» примет киевское «Динамо».
На этой неделе Киевская область выходит из красной карантинной зоны, но эпидемиологическая ситуация в стране и области остается серьезной. Министерство здравоохранения Украины применяет ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности.
Заботясь о здоровье болельщиков, матч «Колос» — «Динамо» в Ковалевке пройдет при пустых трибунах.
Источник — ФК Колос Ковалевка
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