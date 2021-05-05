ОФИЦИАЛЬНО: Матч Колос — Динамо состоится без зрителей

Эпидемиологическая ситуация в стране и области остается неблагоприятной

  • 05.05.2021 12:51
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ОФИЦИАЛЬНО: Матч Колос — Динамо состоится без зрителей
© ФК Колос Ковалевка

В воскресенье, 9 мая, в Ковалевке пройдет заключительный матч УПЛ сезона 2020/2021, в котором «Колос» примет киевское «Динамо».

На этой неделе Киевская область выходит из красной карантинной зоны, но эпидемиологическая ситуация в стране и области остается серьезной. Министерство здравоохранения Украины применяет ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности.

Заботясь о здоровье болельщиков, матч «Колос» — «Динамо» в Ковалевке пройдет при пустых трибунах.

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Источник — ФК Колос Ковалевка

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